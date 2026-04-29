Espana agencias

Multan líder político en Macedonia del Norte por ondear bandera palestina en el balonmano

Guardar

Skopie, 29 abr (EFE).- El líder de las juventudes del partido opositor normacedonio Levica (izquierda) ha sido multado por la policía tras exhibir anoche una bandera palestina durante la final del Campeonato Mundial Escolar de Balonmano en Skopie, en el que se enfrentaban Macedonia del Norte e Israel.

La policía detuvo anoche a Andrej Kuculovski, de 28 años, por presuntamente violar la Ley de Prevención de la Violencia y Conducta Indecente en Eventos Deportivos, aunque lo puso en libertad poco después y lo sancionó con una multa de 550 euros, informó este miércoles su partido.

PUBLICIDAD

Levica, que tiene seis de los 120 escaños en el Parlamento, es la fuerza más activa en la Cámara a la hora de defender la causa palestina, y presentó en el pasado una declaración que hace un llamamiento al reconocimiento del Estado de Palestina.

El Gobierno de centro derecha liderado por el partido nacionalista VMRO-DPMNE, por su parte, no reconoce el Estado palestino y mantiene estrechos vínculos con Israel.

PUBLICIDAD

Macedonia del Norte, una pequeña república exyugoslava de unos 1,8 millones de habitantes, negocia desde 2022 su entrada en la Unión Europea (UE), mientras que pertenece desde 2020 a la OTAN. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Igor Jesus, la gran amenaza para el Aston Villa de Unai Emery

Infobae

Cita con la historia en Vallecas

Infobae

Alegría carga contra la "prioridad nacional" y el pacto de "supervivencia" de Azcón y Vox

Infobae

El investigador de la caja B del PP sostiene que se le instó a que no apareciera Rajoy

Infobae

Maíllo subraya el "apoyo social" del decreto de alquileres frente a la "derrota parlamentaria" para su convalidación

Maíllo subraya el "apoyo social" del decreto de alquileres frente a la "derrota parlamentaria" para su convalidación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina cesado por empezar una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open