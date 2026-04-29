Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo (EFE/Javier Lizón)

El empresario Víctor de Aldama ha sido el primer acusado en declarar en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo. En su turno de palabra, ha aprovechado para, de forma extensa, contar la historia desde que conoció a los otros dos acusados, José Luis Ábalos y Koldo García, hasta que comenzaron las irregularidades que se investigan en el juicio. En todo momento se ha presentado como un mero conseguidor y mensajero, siempre trabajando a petición del exministro y su exasesor.

En su declaración, ha aprovechado para, antes de entrar en el foco del juicio, la compra de mascarillas, relatar viajes a México donde contrató “señoritas” para Ábalos, sus relaciones con el Gobierno de Venezuela o una presunta reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Ha comenzado con el inicio de la relación con los otros dos acusados. “La relación empieza en 2018, a través de mi hermano, que estaba como escolta desde el anterior ministro de Transportes”, ha indicado. “Mi hermano empieza a hablar de mí a Koldo, a lo que me dedicó”, ha añadido y aquí el exasesor empezó a mostrar interés en su persona, sobre todo por sus relaciones internacionales.

Así mantuvo la primera reunión con Koldo en un bar detrás del Ministerio de Transportes, el Verde, en que comenzó interesándose por su vida personal, si tenía hijos, si estaba casado, etc. Más tarde comenzó la conversación sobre los convenios que querían desarrollar para que empresas españolas se expandieran, sobre todo en México y Venezuela.

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A los dos o tres días se reunieron en el propio Ministerio y ha relatado que entró de la forma “normal”, por la garita, y tuvo que pasar la seguridad. “Bajó Koldo a recibirme y me llevó a una salita de espera donde estuvimos hablando”, principalmente de los contactos que tenía en México. A las semanas vino la primera reunión con Ábalos.

La reunión con Pedro Sánchez

De esta manera nació su primer proyecto, que fue un viaje a México para reunirse con el gobernador de Oaxaca. En ese momento, que es en los primeros meses de 2019, es cuando el empresario, según su versión, conoció a Pedro Sánchez.

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“Me dicen que fuera a un mitin el fin de semana que era la presentación de Pepu Hernández y que iban a estar el presidente y los barones y que tenía que estar”, ha asegurado. “No hay otro momento”, le indicó Koldo, a lo que el empresario, siempre según su versión, él respondió que no pintaba nada, que era militante del PSOE.

“No me interesaba tragarme eso”, a lo que el exasesor le quiso convencer con que iba a estar el presidente y que “va a ser una oportunidad”. Aquí ha asegurado que ‘el Jefe’, como se referían a Ábalos, ya había hablado más de una vez a Pedro Sánchez de Aldama y que al parecer le interesaba esa reunión.

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El mitin fue un domingo y el empresario defiende que le sentaron en tercera fila “con gente importante del partido”. “Termina el mitin, me levanto, me acerco a Koldo y me dice que me vaya con él a una sala detrás del teatro donde el presidente nos va a recibir”, ha relatado. En esa sala se encontraba Pedro Sánchez con una persona de seguridad. Este salió y se quedaron solo él mismo, Koldo y Sánchez. “El presidente me dice: ‘Muchas gracias por todo, sé lo que estás haciendo’” y ahí les hizo una foto y un vídeo corto, según cree recordar el propio Koldo.

Sobre el PSOE ha hecho otra mención, indicando que parte del dinero que entregaba en efectivo a Koldo y Ábalos, que eran pagos de las constructoras a cambio de licitaciones, “iba para la financiación del partido”. “Yo a Koldo le preguntaba si lo sabía el presidente y él me decía que lo tenía claro y sabía lo que hacíamos”, ha añadido.

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(Noticia en ampliación)