Espana agencias

El investigador de la caja B del PP sostiene que se le instó a que no apareciera Rajoy

Guardar

Madrid, 29 abr (EFE).- El inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, que lideró la investigación del caso Gürtel, ha relatado las presiones de sus superiores cuando se le encargó a principios de 2013 un informe sobre los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP y ha asegurado que se le instó a que no apareciera el nombre de Mariano Rajoy.

"Me dijeron que estos eran unos papeles que, a saber Bárcenas por qué los ha hecho, que era una ideación de Bárcenas, que no tenía ninguna verosimilitud, que a saber eso por qué él lo habrá escrito y que son, en cualquier caso, cosas de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba, y que la contabilidad es la que estaba reglada por el Tribunal de Cuentas y presentada entonces", ha expuesto Morocho acerca del inicio de las presiones que recibió de sus superiores en su declaración como testigo en el caso Kitchen.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, si recibió alguna instrucción a fin de que el nombre del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no apareciese en su informe, el responsable de la UDEF ha respondido: "Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", y lo ha enlazado con una instrucción que entonces le dio al respecto el comisario general.

También ha recordado que cuando introdujo en un informe el nombre de Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al día siguiente le llamó el jefe de su unidad, Manuel Vázquez, y le dijo que había cometido un "grave error" al mencionarle, y le instó a subsanarlo, a lo que se negó porque no podía "omitir a nadie" y le llevó a hablarlo con el juez.

PUBLICIDAD

La introducción del nombre generó "desasosiego en toda la escala de mandos" y a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, "se le escapó" decirle que López del Hierro era "amigo" del comisario José Manuel Villarejo, uno de los acusados en Kitchen.

Del mismo modo, ha asegurado, tampoco se le permitió reflejar el nombre de Cospedal, que aparecía como persona apoderada de una cuenta.

Ha destacado además que durante la investigación de los papeles de Bárcenas también "fue un problema" el empleo de términos como "contabilidad B o extracontable", y si bien utilizaron diferentes denominaciones, "metodológicamente responde a parámetros de caja extracontable", ha señalado.

Y es que, según ha explicado, a raíz de que el juez instructor de la causa de los papeles de Bárcenas, que era el mismo que el de Gürtel, encomendara a su grupo de investigación el análisis sobre la veracidad de esa documentación con la caja B del PP se produjo "una falla" en la evolución de la investigación.

A raíz de ese análisis y de los sucesivos informes, ha dicho, "se generó toda una problemática derivada de la no conformidad con ese visado de los informes" por parte de la escala de mandos desde el jefe de sección, al jefe de Brigada, jefe de Unidad y comisario general.

El fiscal César Rivas le ha preguntado entonces por nombres y Morocho ha señalado que su responsable era el inspector jefe Miguel Ángel Cuevas. En blanqueo, ha proseguido, estaba Manuel Alba de Luna; el jefe de Brigada en aquel momento era el señor Gudiña, el jefe de Unidad era Manuel Vázquez y el comisario general, en una parte inicial fue el señor Ulla y luego el señor Rosada.

Su grupo, ha indicado, tenía reuniones "en las que participaban todos" y él exponía lo que se hacía. "Se me preguntaba u daba el motivo por el que se ponía esto (...) y ellos me planteaban toda una serie de objeciones respecto al contenido, pues las objeciones iban ceñidas a la construcción de la prueba".

Las objeciones, según ha relatado, eran sobre si se trataba de una documentación extracontable con flujos de dinero o no, sobre quiénes aparecían de donantes y de receptores de fondos respecto a la concatenación de la contratación o con determinadas acaecimientos de procesos electorales.

Según se avanzaba en la investigación, ha continuado, lo que se ponía en tela de juicio era "la correlación que hacíamos entre las salidas de fondos de caja B y los pagos de la reforma de la del edificio de la sede de la formación política".EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Igor Jesus, la gran amenaza para el Aston Villa de Unai Emery

Infobae

Cita con la historia en Vallecas

Infobae

Alegría carga contra la "prioridad nacional" y el pacto de "supervivencia" de Azcón y Vox

Infobae

Maíllo subraya el "apoyo social" del decreto de alquileres frente a la "derrota parlamentaria" para su convalidación

Maíllo subraya el "apoyo social" del decreto de alquileres frente a la "derrota parlamentaria" para su convalidación

Absuelven a los doce acusados de blanqueo de capitales en Ceuta, entre ellos una policía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina cesado por empezar una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open