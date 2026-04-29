El investigador de la caja B del PP sostiene que se le instó a que no apareciera Rajoy

Madrid, 29 abr (EFE).- El inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, que lideró la investigación del caso Gürtel, ha relatado las presiones de sus superiores cuando se le encargó a principios de 2013 un informe sobre los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP y ha asegurado que se le instó a que no apareciera el nombre de Mariano Rajoy.

"Me dijeron que estos eran unos papeles que, a saber Bárcenas por qué los ha hecho, que era una ideación de Bárcenas, que no tenía ninguna verosimilitud, que a saber eso por qué él lo habrá escrito y que son, en cualquier caso, cosas de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba, y que la contabilidad es la que estaba reglada por el Tribunal de Cuentas y presentada entonces", ha expuesto Morocho acerca del inicio de las presiones que recibió de sus superiores en su declaración como testigo en el caso Kitchen.

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Al ser preguntado por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, si recibió alguna instrucción a fin de que el nombre del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no apareciese en su informe, el responsable de la UDEF ha respondido: "Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", y lo ha enlazado con una instrucción que entonces le dio al respecto el comisario general.

También ha recordado que cuando introdujo en un informe el nombre de Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al día siguiente le llamó el jefe de su unidad, Manuel Vázquez, y le dijo que había cometido un "grave error" al mencionarle, y le instó a subsanarlo, a lo que se negó porque no podía "omitir a nadie" y le llevó a hablarlo con el juez.

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La introducción del nombre generó "desasosiego en toda la escala de mandos" y a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, "se le escapó" decirle que López del Hierro era "amigo" del comisario José Manuel Villarejo, uno de los acusados en Kitchen.

Del mismo modo, ha asegurado, tampoco se le permitió reflejar el nombre de Cospedal, que aparecía como persona apoderada de una cuenta.

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Ha destacado además que durante la investigación de los papeles de Bárcenas también "fue un problema" el empleo de términos como "contabilidad B o extracontable", y si bien utilizaron diferentes denominaciones, "metodológicamente responde a parámetros de caja extracontable", ha señalado.

Y es que, según ha explicado, a raíz de que el juez instructor de la causa de los papeles de Bárcenas, que era el mismo que el de Gürtel, encomendara a su grupo de investigación el análisis sobre la veracidad de esa documentación con la caja B del PP se produjo "una falla" en la evolución de la investigación.

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A raíz de ese análisis y de los sucesivos informes, ha dicho, "se generó toda una problemática derivada de la no conformidad con ese visado de los informes" por parte de la escala de mandos desde el jefe de sección, al jefe de Brigada, jefe de Unidad y comisario general.

El fiscal César Rivas le ha preguntado entonces por nombres y Morocho ha señalado que su responsable era el inspector jefe Miguel Ángel Cuevas. En blanqueo, ha proseguido, estaba Manuel Alba de Luna; el jefe de Brigada en aquel momento era el señor Gudiña, el jefe de Unidad era Manuel Vázquez y el comisario general, en una parte inicial fue el señor Ulla y luego el señor Rosada.

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Su grupo, ha indicado, tenía reuniones "en las que participaban todos" y él exponía lo que se hacía. "Se me preguntaba u daba el motivo por el que se ponía esto (...) y ellos me planteaban toda una serie de objeciones respecto al contenido, pues las objeciones iban ceñidas a la construcción de la prueba".

Las objeciones, según ha relatado, eran sobre si se trataba de una documentación extracontable con flujos de dinero o no, sobre quiénes aparecían de donantes y de receptores de fondos respecto a la concatenación de la contratación o con determinadas acaecimientos de procesos electorales.

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Según se avanzaba en la investigación, ha continuado, lo que se ponía en tela de juicio era "la correlación que hacíamos entre las salidas de fondos de caja B y los pagos de la reforma de la del edificio de la sede de la formación política".EFE