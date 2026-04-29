España

Una limpiadora tira un colchón viejo de una pensionista: la mujer guardaba dentro todos sus ahorros y joyas

Las autoridades buscaron todos los bienes, valorados en 50.000 euros, dentro del vertedero

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los riesgos de guardar el dinero en el colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la localidad de Montebelluna, en el norte de Italia, una situación inesperada puso en vilo a una familia de pensionistas. Una limpiadora, encargada de retirar objetos considerados inservibles del garaje de una jubilada, decidió tirar a la basura un colchón viejo sin saber que en su interior se encontraba una pequeña fortuna. Solo horas después, la dueña del colchón, una anciana acostumbrada a guardar una “reserva para los tiempos difíciles”, se percató de que había perdido no solo un objeto doméstico, sino también todos sus ahorros y joyas, según informó Onet.

El colchón, considerado irreparable y sin valor, fue transportado directamente a un vertedero municipal, junto con otros residuos. La anciana, al descubrir la desaparición, alertó de inmediato a su hija y juntas iniciaron una búsqueda contrarreloj. La hija de la pensionista, consciente del alto valor de lo perdido, contactó rápidamente a la policía y a las autoridades locales para organizar una inspección urgente en el vertedero. Lo que comenzó como una anécdota doméstica terminó movilizando a varias personas en un operativo poco habitual.

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Entre los bienes hallados se encontraban dinero en efectivo, varias joyas y tarjetas bancarias, todos ocultos cuidadosamente en la estructura del colchón. La anciana había optado por este método de ocultamiento como medida de seguridad personal, una práctica frecuente entre personas mayores en Europa que prefieren el resguardo casero antes que el depósito bancario. La elección del escondite, sin embargo, terminó por convertirse en el principal riesgo de la pérdida.

Cómo se perdió el colchón y qué contenía en su interior

Tras aproximadamente una hora de búsqueda intensa entre montañas de basura, los agentes lograron localizar el colchón en un contenedor, todavía con todo su contenido intacto. El total de los bienes, que incluía dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias, se estimó en 50.000 euros, una suma que para la familia representaba años de esfuerzo y prudencia.

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El hombre los escondió para que su madre no los encontrara pero el resultado lo impactó (TikTok @jerry_rico92)

La situación solo fue advertida cuando, horas después de la limpieza, la propietaria del colchón buscó acceder a sus ahorros y no los encontró en el lugar habitual. Al comprender lo sucedido, la familia actuó con rapidez para intentar recuperar lo extraviado antes de que el colchón y su contenido fuesen destruidos o mezclados definitivamente con otros residuos.

El desenlace en el vertedero

La hija de la pensionista se puso en contacto de inmediato con la policía local, que, junto a empleados municipales, acudió al vertedero para iniciar la búsqueda. Según relata Onet, en un primer momento todo indicaba que la recuperación sería imposible: los residuos del día ya estaban mezclados y el colchón no era fácil de distinguir entre la multitud de objetos descartados. Sin embargo, la perseverancia de los agentes y familiares dio resultado tras aproximadamente una hora de rastreo.

Vista panorámica de numerosos colchones viejos apilados entre basura en un vertedero al aire libre.
Muchos colchones dentro del vertedero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, localizaron el colchón dentro de un contenedor y, para alivio de la familia, los objetos de valor permanecían intactos. Esta rápida intervención evitó una pérdida económica considerable y trajo tranquilidad a la pensionista, que pudo volver a tomar posesión de sus ahorros y pertenencias más preciadas. El episodio sirvió de advertencia sobre los riesgos de ocultar bienes importantes en lugares poco convencionales y la importancia de informar a familiares de estos resguardos.

La historia evidencia cómo un simple descuido doméstico puede derivar en una búsqueda a contrarreloj y movilizar recursos municipales para evitar una pérdida irreparable. La familia, finalmente, pudo respirar aliviada al recuperar intactos sus años de esfuerzo y previsión.

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