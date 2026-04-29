Igor Jesus, la gran amenaza para el Aston Villa de Unai Emery

Javier Peña Atienza

Londres, 29 abr (EFE).- El brasileño Igor Jesus, del Nottingham Forest, apunta a ser la gran amenaza para el Aston Villa de Unai Emery en el duelo inglés de semifinales de Liga Europa, competición en la que es el máximo goleador con siete tantos y en la que está siendo la gran revelación.

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El ariete, que comenzó la fase de grupos anotando un doblete ante el Real Betis, se ha convertido en la punta de lanza del ataque de los de Vitor Pereira, que a pesar de estar coqueteando con el descenso, tienen en su mano lograr una temporada histórica si consiguen el título europeo y permanecer en la Premier League.

El brasileño ha devuelto a la entidad, campeona de Europa hasta en dos ocasiones, a una semifinal continental 42 años después, mientras que en la Premier, con sus recientes goles, ha conseguido que el equipo tenga una ventaja de cinco puntos sobre el descenso.

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En su primera temporada con el club inglés, Igor Jesus, fue fichado por 19 millones de euros por sus buenas actuaciones en el Mundial de Clubes con Botafogo al firmar dos goles en cuatro partidos y ayudar a su equipo a llegar hasta los octavos de final de la competición.

Previamente, ya había sido decisivo para que el Botafogo se alzara con la Copa Libertadores en 2024 aportando tres goles, uno de ellos en la ida de semifinales ante Peñarol, y en esta campaña, quiere conseguir que el Forest consiga de nuevo un título europeo.

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"Ganar la Europa League sería un sueño hecho realidad, sobre todo como máximo goleador", declaró Igor Jesus tras conseguir el pase a la penúltima ronda al eliminar al Oporto.

Sus números hablan por si solos en la Liga Europa donde promedia un gol cada 88 minutos que le permite liderar la tabla de goleadores con 7 tantos, los mismos que Petar Stanic, del Ludogorets búlgaro que ya no está en la competición.

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Seis de esas siete dianas las materializó en la fase de grupos, instancia en la que el club inglés terminó decimoterceros y les obligó a jugar la ronda previa de octavos ante el Fenerbache.

En la ida, el brasileño fue el jugador más decisivo al marcar y dar una asistencia, siendo sus únicas aportaciones de gol en las eliminatorias al no conseguir ninguna frente al Midtjylland en octavos, donde incluso se quedó sin jugar en la vuelta, ni contra el Oporto en cuartos.

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Sin embargo, el ariete llega en su mejor momento de la temporada tras haber anotado tres goles en las últimas cuatro jornadas que fueron fundamentales para las victorias ante el Sunderland, Burnley y Tottenham Hotspur y conseguir sacar al equipo del descenso.

A pesar de sus notables números en su primera temporada en Inglaterra, las opciones de acudir al Mundial son escasas por la gran competencia en ataque y las preferencias del seleccionador Carlo Ancelotti.

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Jugadores como Vinícius Junior, Raphinha, Endrick, Joao Pedro, Igor Thiago y Matheus Cunha están por delante del jugador del Nottingham Forest, internacional en cinco ocasiones, pero que no va a la selección desde el parón de octubre.

En esa ocasión, apenas jugó diez minutos en el amistoso frente a Corea del Sur ya que contra Japón se quedó en el banquillo. EFE

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