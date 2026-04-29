España

Miguel Urdangarin abandona el Palacio de la Zarzuela y da un paso significativo en su noviazgo con Olympia Beracasa

El tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin celebra este jueves, 30 de abril, su 24 cumpleaños con un giro radical en su vida

Guardar
Olympia Beracasa y Miguel Urdangarín en una imagen de archivo (Europa Press) 18/10/2025 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
Olympia Beracasa y Miguel Urdangarín en una imagen de archivo (Europa Press) 18/10/2025 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Este jueves, 30 de abril, Miguel Urdangarin y de Borbón celebra sus 24 años. Una edad a la que llega en un momento clave en su vida, pues todo apunta a que su vida dará un giro radical. Y es que hay edades que nos cambian, que marcan un antes y un después. Y es que el tercer hijo de la infanta Cristina e Íñaki Urdangarin no solo celebra un año más de vida, sino el inicio de una etapa vital que lo aleja de los muros protectores del Palacio de la Zarzuela para sumergirlo de lleno en la realidad madrileña.

Según ha revelado en exclusiva la revista ¡Hola!, el ahijado de Felipe VI ha tomado la determinación de abandonar la residencia oficial de su abuela, la reina Sofía, para mudarse a un piso en el centro de la capital junto a su pareja, Olympia Beracasa. Miguel siempre ha mantenido un perfil bajo y una actitud discreta frente a los focos, pero parece haber encontrado en este 2026 el momento ideal para dar un paso al frente en su relación sentimental, la cual se ha consolidado tras dos años de discreto pero firme noviazgo.

PUBLICIDAD

MIGUEL URDANGARIN Y OLYMPIA BERACASA EN UNA CLÍNICA MÉDICA DE MADRID (EUROPA PRESS).
Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa en una imagen de archivo (Europa Press)

La historia de Miguel y Olympia parece sacada del guion de una película. Ambos se conocen desde que eran apenas unos niños, cuando compartían pupitre en el prestigioso colegio internacional Ecolin, en Suiza. Sin embargo, como ocurre a menudo en las familias itinerantes, perdieron la pista el uno del otro hasta que el destino, y en concreto Madrid, volvió a cruzar sus caminos durante la adolescencia. Fue en ese segundo encuentro cuando saltó la chispa de un amor que, a pesar de su juventud, se describe como sólido y profundamente integrado en ambas familias.

¿Quién es Olympia Beracasa, la novia de Miguel Urdangarin?

Olympia Beracasa no es una desconocida para el clan Borbón. Hija del empresario venezolano Alfredo Beracasa y de la exmodelo norteamericana Elizabeth Kane, la joven ha sabido ganarse un hueco en el corazón de los familiares de su novio. Ya es habitual verla en los eventos más íntimos y significativos de la familia, desde el sonado cumpleaños del rey Juan Carlos I en Abu Dabi hasta el reciente almuerzo en El Pardo con el que celebraron la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía.

PUBLICIDAD

Mientras Olympia termina sus estudios universitarios, Miguel ya ha comenzado a labrar su propio camino profesional tras licenciarse en Biología Marina en la Universidad de Southampton, Inglaterra. Actualmente, el joven trabaja en un fondo dedicado a la creación de espacios sostenibles para la ciencia y la innovación, un empleo que encaja perfectamente con sus pasiones.

Olympia Beracasa y Miguel Urdangarin en un partido de Pablo Urdangarin con el Fraikin BM Granollers (David Oller / Europa Press)
Olympia Beracasa y Miguel Urdangarin en un partido de Pablo Urdangarin con el Fraikin BM Granollers (David Oller / Europa Press)

Pero no todo es ciencia en la vida del joven Borbón. Al igual que su abuela materna, Miguel siente una profunda conexión con la música, una afición que combina con su faceta de gran deportista. Esta sensibilidad artística y su compromiso ecológico son los pilares sobre los que está construyendo su nueva vida en el apartamento del centro de Madrid, un inmueble que la pareja ha alquilado con la ilusión de quien sueña con un futuro común.

Un cumpleaños discreto y un fin de semana de “doblete”

En lo que respecta a su cumpleaños, el 30 de abril se presenta como una jornada laboral y tranquila. Al no tratarse de una cifra redonda, no hay grandes fiestas programadas en la agenda real, más allá de una pequeña celebración íntima con Olympia y su círculo de amigos más cercano. No obstante, el calendario ha querido que este aniversario coincida casi en el tiempo con el de su prima, la infanta Sofía, que cumple años el día 29 en Lisboa. Dada la excelente relación que mantienen los primos, no sería de extrañar que el próximo fin de semana el nuevo apartamento de Miguel se convierta en el epicentro de una reunión familiar privada.

Temas Relacionados

Iñaki UrdangarinInfanta CristinaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía detiene a uno de los ciberestafadores más buscados en España después de cinco años siguiendo su pista

El detenido cambiaba constantemente de domicilio y solo llevaba 15 días residiendo en Valverde del Camino (Huelva), donde consiguieron capturarle

La Policía detiene a uno de los ciberestafadores más buscados en España después de cinco años siguiendo su pista

Una limpiadora tira un colchón viejo de una pensionista: la mujer guardaba dentro todos sus ahorros y joyas

Las autoridades buscaron todos los bienes, valorados en 50.000 euros, dentro del vertedero

Una limpiadora tira un colchón viejo de una pensionista: la mujer guardaba dentro todos sus ahorros y joyas

Resultados del Super Once del 29 abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 29 abril

La cadena noruega NRK estudia retirar la entrevista de la princesa Mette-Marit por su relación con Epstein: “No debería haberse emitido”

La cadena pública ha recibido infinidad de quejas por la falta de contraste a sus respuestas

La cadena noruega NRK estudia retirar la entrevista de la princesa Mette-Marit por su relación con Epstein: “No debería haberse emitido”

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

Ha asegurado que Sánchez estaba al tanto de todo lo que hacían en el ministerio

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina cesado por empezar una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open