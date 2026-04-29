Miguel Urdangarin abandona el Palacio de la Zarzuela y da un paso significativo en su noviazgo con Olympia Beracasa

Olympia Beracasa y Miguel Urdangarín en una imagen de archivo (Europa Press) 18/10/2025 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Este jueves, 30 de abril, Miguel Urdangarin y de Borbón celebra sus 24 años. Una edad a la que llega en un momento clave en su vida, pues todo apunta a que su vida dará un giro radical. Y es que hay edades que nos cambian, que marcan un antes y un después. Y es que el tercer hijo de la infanta Cristina e Íñaki Urdangarin no solo celebra un año más de vida, sino el inicio de una etapa vital que lo aleja de los muros protectores del Palacio de la Zarzuela para sumergirlo de lleno en la realidad madrileña.

Según ha revelado en exclusiva la revista ¡Hola!, el ahijado de Felipe VI ha tomado la determinación de abandonar la residencia oficial de su abuela, la reina Sofía, para mudarse a un piso en el centro de la capital junto a su pareja, Olympia Beracasa. Miguel siempre ha mantenido un perfil bajo y una actitud discreta frente a los focos, pero parece haber encontrado en este 2026 el momento ideal para dar un paso al frente en su relación sentimental, la cual se ha consolidado tras dos años de discreto pero firme noviazgo.

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Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa en una imagen de archivo (Europa Press)

La historia de Miguel y Olympia parece sacada del guion de una película. Ambos se conocen desde que eran apenas unos niños, cuando compartían pupitre en el prestigioso colegio internacional Ecolin, en Suiza. Sin embargo, como ocurre a menudo en las familias itinerantes, perdieron la pista el uno del otro hasta que el destino, y en concreto Madrid, volvió a cruzar sus caminos durante la adolescencia. Fue en ese segundo encuentro cuando saltó la chispa de un amor que, a pesar de su juventud, se describe como sólido y profundamente integrado en ambas familias.

¿Quién es Olympia Beracasa, la novia de Miguel Urdangarin?

Olympia Beracasa no es una desconocida para el clan Borbón. Hija del empresario venezolano Alfredo Beracasa y de la exmodelo norteamericana Elizabeth Kane, la joven ha sabido ganarse un hueco en el corazón de los familiares de su novio. Ya es habitual verla en los eventos más íntimos y significativos de la familia, desde el sonado cumpleaños del rey Juan Carlos I en Abu Dabi hasta el reciente almuerzo en El Pardo con el que celebraron la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía.

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Mientras Olympia termina sus estudios universitarios, Miguel ya ha comenzado a labrar su propio camino profesional tras licenciarse en Biología Marina en la Universidad de Southampton, Inglaterra. Actualmente, el joven trabaja en un fondo dedicado a la creación de espacios sostenibles para la ciencia y la innovación, un empleo que encaja perfectamente con sus pasiones.

Olympia Beracasa y Miguel Urdangarin en un partido de Pablo Urdangarin con el Fraikin BM Granollers (David Oller / Europa Press)

Pero no todo es ciencia en la vida del joven Borbón. Al igual que su abuela materna, Miguel siente una profunda conexión con la música, una afición que combina con su faceta de gran deportista. Esta sensibilidad artística y su compromiso ecológico son los pilares sobre los que está construyendo su nueva vida en el apartamento del centro de Madrid, un inmueble que la pareja ha alquilado con la ilusión de quien sueña con un futuro común.

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Un cumpleaños discreto y un fin de semana de “doblete”

En lo que respecta a su cumpleaños, el 30 de abril se presenta como una jornada laboral y tranquila. Al no tratarse de una cifra redonda, no hay grandes fiestas programadas en la agenda real, más allá de una pequeña celebración íntima con Olympia y su círculo de amigos más cercano. No obstante, el calendario ha querido que este aniversario coincida casi en el tiempo con el de su prima, la infanta Sofía, que cumple años el día 29 en Lisboa. Dada la excelente relación que mantienen los primos, no sería de extrañar que el próximo fin de semana el nuevo apartamento de Miguel se convierta en el epicentro de una reunión familiar privada.