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Maíllo subraya el "apoyo social" del decreto de alquileres frente a la "derrota parlamentaria" para su convalidación

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reivindicado este miércoles el "apoyo social" que reunía el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, que este pasado martes sufrió una "derrota parlamentaria" en el Congreso de los Diputados al ser derogado en virtud de los votos del PP, Vox y Junts.

"Podemos decir que nunca hubo una derrota parlamentaria que tuviera mayor apoyo social" como dicho decreto, según ha aseverado el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en una atención a medios en Sevilla antes de participar en una concentración convocada por CCOO y UGT para exigir mejoras urgentes en el sistema de dependencia en Andalucía.

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Antonio Maíllo ha remarcado que desde el ámbito de Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición que lidera el PSOE, se han sentido "muy apoyados y muy orgullosos de haber luchado hasta el último minuto en favor de millones de personas que se podían haber seguido beneficiando de la prórroga de los alquileres".

De igual modo, ha recomendado a quienes vean que, a partir de ahora, les van a subir "los alquileres el 40%, que se acuerden" de los presidentes del PP nacional y andaluz, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente, así como del líder de Vox, Santiago Abascal, y "que se acuerden también de quienes hemos defendido sus intereses", ha añadido.

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En esa línea, Maíllo ha subrayado que dicha iniciativa relativa a los alquileres contaba con "el apoyo transversal de votantes de todos los partidos, de izquierda y de derecha", si bien ha criticado que "la derecha política", la del PP, Vox y Junts, "ha seguido los intereses de los privilegiados y los de una profunda minoría que quiere seguir especulando con la vivienda".

En todo caso, el dirigente de IU ha avisado de que desde su espacio político van a "seguir luchando por abrir otro debate con la prórroga de alquileres", y ha augurado que lo van a "conseguir", además de que ha defendido que, en Andalucía, "aplicando la Ley de la Vivienda" estatal, se promoverá que "333 municipios tensionados" tengan "tope en los alquileres", lo que "va a suponer una mejora de los trabajadores y de los jóvenes que están en alquiler" para que éste "no sea un agujero negro en su renta", según ha puesto de relieve Antonio Maíllo para concluir.

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