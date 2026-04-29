Alegría carga contra la "prioridad nacional" y el pacto de "supervivencia" de Azcón y Vox

Zaragoza, 29 abr (EFE).- La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha cargado este miércoles contra el pacto de "supervivencia" alcanzado entre PP y Vox para la investidura como presidente de Jorge Azcón y la "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos que incluye, a su juicio, una segregación de "ciudadanos de primera y de segunda a todas luces ilegal".

En su intervención en el debate de investidura en las Cortes de Aragón, Alegría ha reprochado a Azcón su decisión de adelantar las elecciones, siguiendo una estrategia marcada desde Génova.

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Una estrategia que ha resultado "fallida por todos los lados", al ganar "retrocediendo" y elegir la "peor" alternativa para gobernar: entregarse a Vox batiendo el récord de "inestabilidad" en su tercer gobierno desde 2023.

En su réplica, Azcón ha defendido que las urnas han dado como única opción un gobierno de PP y Vox, que "va a ser bueno para Aragón", cumpliendo las tres condiciones que ha repetido desde hace meses: legalidad, competencia y mínimo común entre los dos partidos.

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"Ningún expediente se va a aprobar sin cumplir la estricta legalidad, fin de debate", ha zanjado Azcón antes de leer a Alegría el párrafo concreto sobre la prioridad nacional de un pacto de gobierno que incluye 13 puntos y 117 medidas.

Discrepa Alegría, que cree que el acuerdo PP-Vox nace con un proceso de "discriminación" en el acceso a los servicios públicos que rompe la convivencia en Aragón, con un campo de juego en el que manda Vox y el PP se limita a jugar, normalizando el discurso que "legitima el señalamiento".

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"Ha vendido derechos y convivencia para mantenerse en el poder", ha resumido Alegría, quien ha advertido de que dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno repudian esa prioridad nacional, pero también la Iglesia y Amnistía Internacional.

Azcón, por su parte, ha tachado de "histórica" su investidura al contar con el apoyo de 40 de los 67 diputados de las Cortes, ha hecho hincapié en que quien juzga en democracia son los ciudadanos en las urnas, que han otorgado al PSOE el peor resultado de su historia.

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Ha recriminado a Alegría que recurra al discurso del miedo que ha escuchado en múltiples ocasiones y que traslade a los aragoneses que "se avecinan las siete plagas de Egipto", pero la realidad, ha zanjado "son los hechos, no las profecías del PSOE". EFE

(foto)

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