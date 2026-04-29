Nunca cierres la puerta de la lavadora después de usarla: las claves para evitar moho y malos olores en la ropa

Las consecuencias de no abrir la puerta de la lavadora. (Freepik)

Cerrar la puerta de la lavadora tras sacar la colada parece un gesto automático en muchos hogares, pero esconde un error que puede afectar la higiene y el funcionamiento del electrodoméstico. La costumbre de dejar la puerta cerrada favorece la acumulación de humedad y residuos, creando un entorno donde nacen moho y bacterias. Según las recomendaciones de expertos recogidas por el Daily Mail, este hábito cotidiano puede convertirse en la causa principal de olores desagradables y suciedad persistente en la lavadora.

La explicación es sencilla: tras cada ciclo de lavado, las juntas de goma situadas en la puerta retienen humedad, restos de detergente y fibras de los tejidos. Como estas juntas suelen estar plegadas hacia el interior, la humedad se mantiene atrapada durante horas si la puerta queda cerrada, lo que facilita la aparición de manchas negras y la proliferación de organismos indeseados. “Las juntas de goma de las puertas de las lavadoras son uno de los mayores focos ocultos de moho en el hogar”, advierte Gwil Snook, experto en electrodomésticos de AO.com.

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Este problema, aunque invisible a simple vista, se manifiesta con síntomas claros: ropa que huele a humedad al salir de la máquina o lavadoras que desprenden un olor desagradable al abrir la puerta. Según Snook, estas señales indican la presencia de moho y bacterias, consecuencia directa de no ventilar correctamente el aparato entre lavados.

El error de no cerrar la puerta de la lavadora

Dejar la puerta cerrada tras terminar la colada parece lo más lógico para mantener el orden, pero según los especialistas, es un hábito que conviene evitar. El motivo principal es que el ambiente cerrado mantiene la humedad residual en el tambor y las juntas, lo que crea las condiciones ideales para el desarrollo de moho. “Cerrar la puerta justo después de un ciclo de lavado puede parecer lo correcto, pero atrapa la humedad donde no se ve”, explica Snook.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El aire estancado y la oscuridad en el interior de la lavadora permiten que las bacterias y hongos se multipliquen rápidamente. Si la puerta se mantiene cerrada, la humedad no se disipa y los restos orgánicos se convierten en el alimento perfecto para estos microorganismos. Con el tiempo, esta acumulación puede afectar la eficacia del lavado, generar malos olores y, en casos extremos, deteriorar los componentes internos del aparato.

El experto recomienda ventilar la lavadora entre usos como el método más sencillo y eficaz para prevenir estos problemas. Mantener la puerta entreabierta durante unas horas permite que el aire circule y se evapore cualquier resto de agua, dificultando la vida de los gérmenes y evitando la formación de moho en las partes menos visibles.

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Consejos para evitar el moho y los malos olores

Para mantener la lavadora en buen estado y garantizar la higiene de la ropa, los expertos coinciden en señalar algunos hábitos básicos. En primer lugar, dejar la puerta y, si es posible, el cajetín del detergente abiertos después de cada lavado para favorecer la ventilación. Esta medida sencilla reduce el riesgo de aparición de moho y ayuda a eliminar la humedad acumulada en las juntas.

El moho puede aparecer en la goma de la lavadora, dejando mal olor en la ropa (Freepik)

Otra recomendación consiste en limpiar periódicamente las gomas y el tambor con productos específicos o, al menos, con un paño seco tras cada uso. Vigilar que no queden restos de detergente ni pelusas en los rincones facilita la conservación del aparato y previene la formación de olores persistentes. Si aun así se detecta olor a humedad al sacar la ropa, conviene realizar un ciclo de lavado en vacío con agua caliente y vinagre o productos antical cada cierto tiempo.

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En definitiva, el hábito de dejar la puerta de la lavadora abierta tras cada uso es una de las costumbres más sencillas y efectivas para evitar problemas de higiene y prolongar la vida útil del electrodoméstico. Como concluye Gwil Snook, citado por el Daily Mail, “dejar que la lavadora se ventile entre lavados es uno de los hábitos más sencillos que puedes adoptar para evitar el moho”.