Espana agencias

Jesús Navas anima a la plantilla y le traslada que "hay que estar más unidos que nunca"

Guardar

Sevilla, 29 abr (EFE).- Jesús Navas, una de las leyendas del fútbol español y retirado como profesional a mediados de la pasada temporada, acudió este miércoles al entrenamiento del Sevilla y le trasladó a la plantilla que "hay que estar más unidos que nunca" para salir de la situación en la que se encuentra el equipo, en puestos de descenso a falta de cinco jornadas para la conclusión de LaLiga.

El que fuera capitán del Sevilla hasta el pasado diciembre estuvo en la ciudad deportiva del club y saludó sobre el césped antes de la sesión preparatoria uno por uno a todos los jugadores y a los miembros de cuerpo técnico encabezado por Luis García Plaza.

PUBLICIDAD

En declaraciones a los medios del club, Navas señaló que "va a ser una bendita locura lo que se va a vivir y los jugadores tienen que salir al cien por cien a darlo todo" por la afición sevillista, en alusión al partido que se disputará el próximo lunes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante la Real Sociedad, que cierra la trigésima cuarta jornada del torneo.

"Hemos vivido retos muy bonitos, con títulos, y este es otro reto más y tienen que vivirlo así, con la ilusión de salvar al Sevilla, de darlo todo en el campo, de demostrar el escudo que tienen y eso es lo más importante, porque la afición va a estar con nosotros", apuntó el futbolista que más trofeos ha ganado y más partidos ha disputado en la historia del Sevilla.

PUBLICIDAD

Navas añadió que los jugadores "tienen que salir a morir" y que les ha trasladado "que lo que van a vivir es algo increíble" porque tienen "la mejor afición del mundo y tienen que salir a por todas".

"El Sevilla es lo que sentimos todos, el sentimiento de este club, la casta, el coraje y tenemos que estar todos unidos ahí, apoyándolos, dándolo todo para que el equipo lo consiga. La afición es clave, es muy importante, seguro que va a estar ahí con nosotros y nos va a llevar a la victoria", insistió Navas.

El ya exfutbolista quiso así arropar al equipo en un entrenamiento en el que no trabajaron con el grupo y efectuaron trabajo específico en el gimnasio el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo y el centrocampista suizo Djibril Sow, quienes salieron con molestias físicas el pasado domingo en la derrota (2-1) ante Osasuna.

Sow, independientemente de esa merma física, no podrá jugar ante la Real Sociedad al ver en Pamplona una tarjeta amarilla con la que cumple ciclo de amonestaciones y debe cumplir por ello un encuentro de suspensión, mientras que Suazo, aquejado de un golpe en el hombro, se incorporará al grupo el jueves, informó el club en un comunicado.

Para la cita del lunes podría ser alta el defensa César Azpilicueta, quien ha sido baja en los últimos partidos por una lesión pero que ya trabaja con la plantilla desde hace unos días, por lo que actualmente la única ausencia por lesión para las próximas jornadas es la del central brasileño Marcao Teixeira. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giráldez, obligado a reinventar su línea defensiva

Infobae

La alero Alba Sánchez-Ramos, primer fichaje del Estepona para la próxima temporada

Infobae

Multan líder político en Macedonia del Norte por ondear bandera palestina en el balonmano

Infobae

Mónica García acusa a PP y a Comité de Huelga médica de alinearse para dividir al Gobierno

Infobae

El Gobierno lamenta la "hipocresía" del PP por sus críticas ante la huelga de médicos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina cesado por empezar una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open