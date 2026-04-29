Jesús Navas anima a la plantilla y le traslada que "hay que estar más unidos que nunca"

Sevilla, 29 abr (EFE).- Jesús Navas, una de las leyendas del fútbol español y retirado como profesional a mediados de la pasada temporada, acudió este miércoles al entrenamiento del Sevilla y le trasladó a la plantilla que "hay que estar más unidos que nunca" para salir de la situación en la que se encuentra el equipo, en puestos de descenso a falta de cinco jornadas para la conclusión de LaLiga.

El que fuera capitán del Sevilla hasta el pasado diciembre estuvo en la ciudad deportiva del club y saludó sobre el césped antes de la sesión preparatoria uno por uno a todos los jugadores y a los miembros de cuerpo técnico encabezado por Luis García Plaza.

PUBLICIDAD

En declaraciones a los medios del club, Navas señaló que "va a ser una bendita locura lo que se va a vivir y los jugadores tienen que salir al cien por cien a darlo todo" por la afición sevillista, en alusión al partido que se disputará el próximo lunes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante la Real Sociedad, que cierra la trigésima cuarta jornada del torneo.

"Hemos vivido retos muy bonitos, con títulos, y este es otro reto más y tienen que vivirlo así, con la ilusión de salvar al Sevilla, de darlo todo en el campo, de demostrar el escudo que tienen y eso es lo más importante, porque la afición va a estar con nosotros", apuntó el futbolista que más trofeos ha ganado y más partidos ha disputado en la historia del Sevilla.

PUBLICIDAD

Navas añadió que los jugadores "tienen que salir a morir" y que les ha trasladado "que lo que van a vivir es algo increíble" porque tienen "la mejor afición del mundo y tienen que salir a por todas".

"El Sevilla es lo que sentimos todos, el sentimiento de este club, la casta, el coraje y tenemos que estar todos unidos ahí, apoyándolos, dándolo todo para que el equipo lo consiga. La afición es clave, es muy importante, seguro que va a estar ahí con nosotros y nos va a llevar a la victoria", insistió Navas.

PUBLICIDAD

El ya exfutbolista quiso así arropar al equipo en un entrenamiento en el que no trabajaron con el grupo y efectuaron trabajo específico en el gimnasio el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo y el centrocampista suizo Djibril Sow, quienes salieron con molestias físicas el pasado domingo en la derrota (2-1) ante Osasuna.

Sow, independientemente de esa merma física, no podrá jugar ante la Real Sociedad al ver en Pamplona una tarjeta amarilla con la que cumple ciclo de amonestaciones y debe cumplir por ello un encuentro de suspensión, mientras que Suazo, aquejado de un golpe en el hombro, se incorporará al grupo el jueves, informó el club en un comunicado.

PUBLICIDAD

Para la cita del lunes podría ser alta el defensa César Azpilicueta, quien ha sido baja en los últimos partidos por una lesión pero que ya trabaja con la plantilla desde hace unos días, por lo que actualmente la única ausencia por lesión para las próximas jornadas es la del central brasileño Marcao Teixeira. EFE