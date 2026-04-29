La alero Alba Sánchez-Ramos, primer fichaje del Estepona para la próxima temporada

Málaga, 29 abr (EFE).- La alero cántabra Alba Sánchez-Ramos se ha convertido en el primer fichaje para la temporada 2026-2027 del Ingeniería Ambiental CAB Estepona que, por segunda campaña consecutiva, militará en la Liga Endesa, informó el club andaluz.

Sánchez-Ramos mide 1,83 metros, tiene 26 años y, por su versatilidad, es capaz de actuar en las posiciones de alero y ala-pívot.

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Después de finalizar su etapa formativa en España en el Baloncesto Torrelodones, se fue a Estados Unidos para compaginar estudios y baloncesto en la Universidad de Wyoming, donde coincidió con la exjugadora del club esteponero Marta Gómez.

Acabada su carrera universitaria regresó al baloncesto nacional, concretamente al Leganés, donde jugó dos campañas, una de Liga Endesa y otra en Challenge antes de enrolarse en el Baxi Ferrol, donde ha militado las dos últimas campañas, disputando tanto competición doméstica como la Eurocopa.

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Sánchez-Ramos, internacional con España en categorías de formación, recala en la Costa del Sol después de firmar 7,3 puntos y 3,6 rebotes de media en la competición europea esta temporada.

La jugadora, además, conoce al técnico del Ingeniería Ambiental CAB Estepona, con el que coincidió en su segunda temporada en el conjunto madrileño, en la que promedió 10,2 tantos y 3,2 rechaces. EFE

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