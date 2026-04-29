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Giráldez, obligado a reinventar su línea defensiva

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Vigo, 29 abr (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, está obligado a reinventar su línea defensiva para el partido de este domingo contra el Elche debido a la ausencia de dos de sus pilares, el internacional sueco Carl Starfelt y el madrileño Marcos Alonso.

El central nórdico sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional la repesca para el Mundial, mientras que su compañero tendrá que cumplir ciclo de tarjetas amarillas.

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Con este panorama, Giráldez tendrá que componer su cuarta defensa del curso sin los dos veteranos, con los que ya no pudo contar en el doble compromiso liguero contra el Girona y en la derrota frente al Deportivo Alavés en Vigo.

El canterano Carlos Domínguez, que precisamente jugó su último partido frente al conjunto vasco, aparece como la opción más probable para sustituir a Marcos Alonso, ya que el serbio Mihailo Ristic ha dejado de contar para el técnico.

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Al puesto de Starfelt optan Yoel Lago, que viene de realizar dos penaltis ante Barcelona y Villarreal, el ghanés Joseph Aidoo e incluso Álvaro Núñez, que podría tener otra oportunidad ante su exequipo. EFE

dmg/og

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