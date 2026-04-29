Guardiola convoca rueda de prensa, previsiblemente para dar a conocer su nuevo gobierno

Mérida, 29 abr (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado esta mañana a las 11:00 horas una rueda de prensa en Mérida en la que, previsiblemente, dará a conocer la composición de su nuevo gobierno, fruto del acuerdo con Vox.

Aunque en la convocatoria remitida a los medios por la Junta de Extremadura no se informa del contenido, este miércoles termina el plazo para que se de a conocer la estructura del nuevo Ejecutivo, según dijo el pasado viernes el consejero de Presidencia, Interior y Dialogo Social, Abel Bautista, tras la toma de posesión de Guardiola.

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Por el momento se sabe que Vox ocuparía dos consejerías, una con rango vicepresidencia, y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y se desconocen cuestiones como si la nueva estructura contaría con alguna vicepresidencia más y cuantos miembros del anterior ejecutivo continuarán. EFE