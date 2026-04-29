Garamendi urge a que haya presupuestos ante el "riesgo" por la situación internacional

Toledo, 29 abr (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha urgido este miércoles a que haya presupuestos generales en España para afrontar la situación económica derivada del conflicto en Oriente Medio.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los medios de comunicación antes de participar en un acto en Toledo, donde se ha referido al cálculo que ha realizado este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre que este conflicto restará entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico, que aun así mantiene en el 2,2 % este año, y sumará un punto a la inflación, que se elevará al 3,1 %.

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"No nos tiene que sorprender en la situación en la que estamos, y el problema es que puede bajar aún más", ha dicho en relación a la caída prevista del PIB, al tiempo que ha considerado que en muchos casos va a depender de lo que dure el conflicto en Ormuz, en Irán.

Por eso, ha resaltado, sería tan importante tener presupuestos generales del Estado, algo que -ha dicho- los empresarios "no entendemos que no los haya, porque realmente es un momento donde el riesgo que tenemos es que tengamos una inflación alta y un PIB a la baja".

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Una realidad, ha agregado, que "efectivamente viene como consecuencia evidentemente de la situación internacional, pero yo creo que es el momento en España de que todos estemos muy centrados en controlar esa economía que para todos es muy importante". EFE

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