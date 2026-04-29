El juez retira el pasaporte a la exedil Medina por su posición relevante en el caso Valka

Las Palmas de Gran Canaria, 29 abr (EFE).- El juez que investiga la pieza del 'caso Valka', relativa a la compra de agua para riego por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre 2015 y 2022 a precios presuntamente inflados, ha prohibido salir de España a la exconcejala Inmaculada Medina (PSOE) por su "posición relevante" en la causa.

En un auto difundido este miércoles, el magistrado sitúa a la edil como "partícipe necesaria" y le retira el pasaporte de forma cautelar a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la acusa de delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude, supuestamente cometidos mientras dirigió las áreas de Servicios Públicos y Parques y Jardines de la capital grancanaria.

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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el instructor del caso, Rafael Passaro, ha tomado esta decisión tras escuchar la declaración que prestó Medina en calidad de investigada.

En el auto en el que el magistrado ha adoptado esta medida y que ha sido facilitado por el TSJC, se señala que existen indicios para situar a Medina "no como interviniente meramente formal, sino como partícipe necesaria" y "contribución decisiva" en la disposición "indebida de fondos públicos". EFE

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