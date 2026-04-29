“San Sebastián” se pasea en San Sebastián

San Sebastián, 29 abr (EFE).- El tordo de cinco años “San Sebastián”, como era de prever, se ha impuesto esta tarde en los 2.200 metros del premio Café Bar Buenetxea, la carrera de más nivel en la tercera y última jornada de la temporada de primavera en el Hipódromo de San Sebastán. Una victoria con un margen de victoria de nada menos que diez cuerpos sobre el segundo clasificado, el nuevo “Sanlak”.

El checo Václav Janácek era el jockey encargado de montar al representante del preparador guipuzcoano Guillermo Arizkorreta en el que era su debut en la pista de hierba donostiarra. Se limitó a esperar hasta la recta y aquí se lanzó hacia la meta sin que ninguno de sus seis rivales le inquietara, y terminó con su jinete relajado por lo cómodo de su triunfo, que reporta 4.500 euros a la cuadra Lokotrans.

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“Sanlak”, que reaparecía tras un año sin competir y que nunca había corrido en España, tampoco sufrió para ser segundo, por delante de la pelea entre “Khandela” y “Miss Elorz”.

La reunión arrancó con una milla para elementos de tres años no ganadores, que se llevó “Never Ever” con Borja Fayos y pegado a los palos exteriores, la zona en mejor estado de una pista castigada por las recientes lluvias.

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También acabó por fuera “Haussmannien”, en la segunda carrera y con Igancio Melgarejo, para superar a “Katalina” y “Shutterwood” en los 1.200 metros del premio Restaurante Herriko Etxea.

Dos hándicaps completaban la jornada, con victorias para “Lose your Wad” y “One More Night”, con las respectivas montas de Victoria Alonso y Alejandro Gutiérrez Val.

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No tomó la salida en la quinta “Dimanche Soir”.

Las cinco pruebas conformaban el boleto de la Quíntuple Plus, que queda formada por las mantillas de estos cinco ganadores más el segundo clasificado de la última carrera: 2 – 4 – 1 – 4 – 4 – 14. Para la Lototurf, el número correspondiente es el 4.

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El calendario del turf continúa ahora con la primavera de Madrid en mayo y junio. San Sebastián retomará la actividad el 11 de junio con la primera de sus quince reuniones de la campaña tradicional de verano. EFE

fg/og

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