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Mantilla: Hacer cuentas no sirve de nada

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Santander, 29 abr (EFE).- El segundo capitán del Real Racing Club, Álvaro Mantilla, ha asegurado que hacer cuentas a estas alturas de campaña "no sirve de nada", y ha subrayado que lo que tiene que hacer el equipo es centrarse en lo que puede controlar, que es ganar el domingo ante el Huesca.

"Hacer cuentas no sirve de nada, hay que sumar de tres el domingo y ver qué hacen los rivales, porque quedará una semana menos y menos partidos por jugar", ha dicho este miércoles en rueda de prensa.

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Mantilla ha vaticinado ante el conjunto de José Luis Oltra un partido "parecido" al de la ida, es decir, "duro y difícil de jugar", aunque cree que en esta ocasión el Racing cuenta con la ventaja de jugar ante su gente y venir en una dinámica "muy buena".

"Estamos demostrando que somos uno de los mejores equipos de la categoría, y tenemos que afrontar el partido con ambición y humildad, porque el Huesca se está jugando las habichuelas y no nos van a regalar nada", ha afirmado.

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Por otro lado, el '2' racinguista, que volvió ante el Ceuta de lesión tras estar en el dique seco desde el 28 de febrero, ha reconocido que ha tenido una recuperación muy buena, ya que se ha "matado a entrenar para volver al mejor nivel posible".

Aún así, piensa que no está a su cien por cien, puesto que antes de la lesión estaba a un "muy buen nivel".

Precisamente, ha destacado que el 0-0 ante el Ceuta es "irreal", y cree que de diez partidos así el Racing habría ganado nueve. "Estoy contento por como he ayudado al equipo, aunque fue una pena el resultado. Estoy muy orgulloso de la cara que dio el equipo, con esta actitud y ganas vamos a ir para adelante con todo", ha insistido.

Mantilla ha opinado que dos de los tres fueras de juego que señalaron al Racing y evitaron dos tantos dejaron imágenes "muy justas", aunque señala que los árbitros son los jueces que han de decidir.

"Hay veces que te toca a favor y otras en contra, son cosas del pasado, nos tenemos que centrar en lo que viene que es lo que nos compete", ha concluido. EFE

ksm/lcj/og

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