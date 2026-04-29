Altimira pide "máximo respeto" para el Leganés

A Coruña, 29 abr (EFE).- El lateral Adrià Altimira pidió este miércoles “máximo respeto” para el CD Leganés, que llegará con la necesidad de puntuar tras ganar únicamente uno de sus últimos siete partidos.

“Es importante tenerle mucho respeto al Leganés porque tiene jugadores con mucho nivel, futbolistas que han jugado muchos minutos en Primera División y eso a día de hoy no se lo regalan a nada. Es verdad que vienen en una dinámica no muy buena, pero puede ser un equipo muy peligroso por el nivel de sus jugadores”, afirmó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El choque será “especial” para el exfutbolista del Villarreal porque la pasada temporada jugó en Primera División con el conjunto madrileño, con el que acabaría descendiendo.

“El año pasado viví un año muy bonito en Primera División. Aunque termináramos como no queríamos, creo que hicimos muchas cosas muy buenas. Seguramente sea un partido muy difícil por mucho que vengan en una dinámica no muy buen”, señaló.

PUBLICIDAD

Altimira admitió que le “gustaría” mantener el puesto de ascenso directo, pero para él lo más importante en estos momentos es “ir sumando” porque quedan “cinco finales” y, a su juicio, es importante “mantener la calma”.

“Es positivo jugar tan pronto. Te da poco tiempo en pensar en lo anterior. Nos centramos estos días en mejorar en los pequeños detalles. Nos lo jugamos todo en cinco partidos y empezamos el viernes”, sentenció. EFE

PUBLICIDAD

dmg/og