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Aldama dice que retiró una oferta por una parcela de la SEPI porque Koldo dijo: "Begoña Gómez la quiere para ella"

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El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha manifestado en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que tuvo que retirar una oferta a la SEPI por una parcela en el centro de Madrid porque el exasesor ministerial Koldo García le dijo que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo "que la quiere para ella".

Aldama ha expresado esto cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado cómo conoció a Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la exministra de Hacienda, a lo que ha respondido que se puso en comunicación con él después de que Koldo le informara de que iba a "haber oportunidades de la SEPI para comprar".

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Dicha oportunidad era, según ha contado, el complejo inmobiliario de Campos Velázquez, que ocupa las calles "María de Molina, Serrano y otras dos calles colindantes", y que tiene una extensión de 43.000 metros cuadrados. Aldama ha explicado que fue contratado por un fondo de inversión para gestionar la compra.

"En ese momento habíamos bajado de 250 millones de euros, si no me equivoco, a 208 millones de euros, en el que yo tengo un contrato por vender eso. Si se vende a los seis meses de presentación de esa oferta, 20 millones de euros de comisión, y si se vende después de esos seis meses, 15 millones de euros de comisión", ha contado.

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Pasados "tres o cuatro meses", Koldo le dijo que tenían "un problema con Campos Velázquez" y le indicó que tenía que "retirar la oferta": "Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella".

Entonces, tuvo que "retirar la oferta, con todo lo que conlleva" y se le ofreció "un suelo que ni ellos saben de quién es titularidad", ha dicho. Koldo le dijo que ya estaba "arreglado", aunque Aldama respondió que no les había llegado "ningún tipo de notificación".

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