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David Navarro: "Si el Zaragoza nunca se rinde, este es el momento"

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Zaragoza, 29 abr (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, ha destacado este miércoles la importancia del partido de LaLiga Hypermotion que los blanquillos disputarán el viernes contra el Granada (21.00 horas) y ha afirmado que "si el Zaragoza nunca se rinde, este es el momento".

En rueda de prensa, Navarro ha considerado que el duelo contra el conjunto nazarí "es una oportunidad de cambiar todo", algo que el equipo tiene que afrontar así y "no como una losa pesada".

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El técnico ha subrayado que, para ello, necesitarán a la afición, por lo que ha expresado: "Ya sé que la situación invita a rendirse, que la gente está cansada, pero somos el Real Zaragoza y puede ser la última oportunidad, vamos a por ella".

Al respecto, se ha preguntado de manera retórica que, "si te dicen que te puedes morir y hay una oportunidad, ¿no la vas a agarrar?".

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Además, ha subrayado que el lugar del Zaragoza tampoco es la Segunda División, pues "igual que la pulga no puede ser perro por mucho tiempo que lleve instalada en el perro, el Zaragoza es un grande esté donde esté".

Y ha aseverado: "El Zaragoza no va a morir, nosotros sí, pero deportivamente tenemos que dejarnos todo", por lo que ha añadido que "el viernes hay que ir a muerte".

Sobre el Granada, ha observado que se trata de "un muy buen rival" a pesar de sus últimos resultados, un conjunto "alegre" y "muy vertical" que cuenta con "buenos futbolistas" y que va "a exigir" al Zaragoza. EFE

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