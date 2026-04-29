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Aldama reconoce que llamaban a Sánchez "el uno" y que a Ábalos, "el jefe", le pagó unas "señoritas para que se relajase"

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El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha relatado en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que, en las conversaciones que mantenía con Koldo García, llamaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" y que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era para ellos "el jefe".

También ha dicho que en una ocasión, estando en México, el entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes le pidió unas "señoritas" para que el ministro "se relajase". "Primera y única vez que yo pago las señoritas al señor Ábalos", ha dicho.

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"Siempre hemos denominado a Ábalos como el jefe pero como una cuestión de respeto, es el ministro, es el jefe, no por nada que hubiéramos organizado, que se hubiera dicho; como al presidente le llamábamos el uno, es decir, es el presidente, pues es el uno, no iba más allá", ha apuntado Aldama en respuesta a las preguntas de la Fiscalía.

Aldama ha relatado el interés de Koldo García para que conociera al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE de Madrid de la candidatura de Pepu Hernández a la Alcaldía de la capital en el Teatro de La Latina, a pesar de las reticencias del presunto conseguidor de la trama porque no era militante socialista.

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"Yo le pregunto cuando salimos: ¿Cómo te refieres al presidente como Pedro?, y me dice: 'Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí", ha indicado.

En este sentido, ha añadido que Koldo García le dijo a continuación sobre Pedro Sánchez: "Él me debe mucho y él sabe por qué". Aldama ha comentado que le "sorprendió la cercanía de los dos", del entonces asesor de Ábalos y del jefe del Ejecutivo.

"ORGANIZA ALGO PARA QUE EL JEFE SE RELAJE"

Aldama ha dado detalles de su cercanía con Koldo García como que en una ocasión, estando en México, le llegó a decir: "Hay que organizar algo al jefe para que se relaje". Al pedirle más detalles, el exasesor le aclaró, según ha dicho: "Hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale?".

El empresario ha añadido que estaban en "una especie de restaurante" y que "habló con gente de México". "Se traen unas señoritas y quedan con el señor Ábalos, esa es la primera vez que Koldo a mí me pide señoritas y es la primera vez y la única en la que yo pago esas señoritas".

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