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Sanidad propone acelerar que trabajadores sociales y biólogos sean personal sanitario

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Madrid, 28 abr (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este martes en el Senado que planteará a los grupos parlamentarios una iniciativa para considerar a biólogos y trabajadores sociales sanitarios como parte del Sistema Nacional de Salud, mientras se reforma la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

Esta reforma de la LOPS busca actualizar una norma con más de 20 años para regular las nuevas titulaciones sanitarias, así como las funciones de las profesiones en el Sistema Nacional de Salud, y surge de una acuerdo alcanzado entre el Ministerio y el Foro de la Profesión Médica en el marco de las negociaciones del estatuto marco que regula las condiciones laborales del sector y que ha provocado la huelga de médicos.

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Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la senadora de EH Bildu, Olaia Duarte López, ha preguntado a la ministra de Sanidad por la situación de los trabajadores sociales sanitarios dentro de la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

"En las próximas semanas vamos a invitar a todos los grupos parlamentarios a registrar conjuntamente una proposición de ley con este punto muy concreto, para reconocer a los biólogos y a los trabajadores sociales sanitarios como profesionales sanitarios mientras hacemos el trámite de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)", ha explicado García.

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Asimismo, la ministra ha añadido que se pretenden ampliar las capacitaciones de estos grupos de profesionales con un diploma que acredite sus competencias, especialmente en ámbitos sensibles como la cronicidad y la dependencia para que el sistema sanitario aborde la enfermedad desde todos los puntos de vista.

Esta iniciativa surge de la importancia de reforzar un sistema sanitario multidisciplinar, que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos desde una perspectiva biopsicosocial, sin la cual no se entiende la salud actual, ha defendido García. EFE

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