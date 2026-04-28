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El francés Nguoama, baja para varios partidos por un esguince de tobillo

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Granada, 28 abr (EFE).- El escolta francés Mehdy Ngouama, del Covirán Granada, sufre un esguince de tobillo que le hará perderse los próximos partidos del equipo rojiblanco, colista de la Liga Endesa, empezando por el del próximo domingo en la pista del Surne Bilbao Basket.

Mehdy Ngouama se lesionó de forma fortuita durante el tercer cuarto del encuentro disputado el pasado fin de semana entre el Covirán y el MoraBanc Andorra en el Palacio de los Deportes de Granada.

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Las pruebas médicas realizadas al jugador han determinado que sufre “un esguince de tobillo en el pie derecho” y que “su disponibilidad antes de la conclusión de la Liga Endesa dependerá de la evolución de su lesión durante las próximas semanas”, informó en un comunicado el club granadino.

Aunque no se ha precisado un plazo para su posible reaparición, es seguro que el escolta galo faltará a los próximos partidos del equipo andaluz, empezando por el que jugará el domingo en la cancha del Surne Bilbao Basket.

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Mehdy Ngouama estaba siendo un jugador determinante en los últimos partidos en los esquemas del técnico Arturo Ruiz, quien, además, tiene las bajas por lesión hasta final de temporada del escolta montenegrino Jovan Kljajic y del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze. EFE

jag/cc/asc

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