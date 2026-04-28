Vox forzará mañana una votación en el Senado para obligar al PP a posicionarse sobre la ilegalización de EH Bildu

Vox volverá a intentar este miércoles en el Pleno del Senado la ilegalización de la formación vasca EH Bildu al considerar que su actividad "vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada", sometiendo este asunto a votación para obligar a la mayoría del PP a posicionarse.

Se trata de una moción --iniciativa no vinculante--, a la que ha tenido acceso Europa Press, que reclama además impulsar reformas legales para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas por delitos de terrorismo, reforzar la prohibición de actos de enaltecimiento de ETA e investigar los crímenes de la organización aún pendientes de resolver.

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En este sentido, la formación de Abascal añade que la Ley Orgánica de Partidos Políticos permite promover "la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista" y subraya que tanto el Senado como el Congreso de los Diputados están legitimados para instar este procedimiento ante el Tribunal Supremo.

En este contexto, Vox insta también al Gobierno a promover cambios normativos para impedir la "flexibilización" del régimen penitenciario de los condenados por terrorismo, incluida la modificación del artículo 100 del Reglamento Penitenciario.

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Por otro lado, la iniciativa manifiesta el apoyo a las medidas adoptadas por las administraciones públicas para "preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y reparar los daños sufridos por sus familiares y por las víctimas supervivientes".

VINCULA A BILDU CON ETA

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En la exposición de motivos, la formación de Abascal sostiene que EH Bildu "no puede disociarse de la trayectoria de ETA" y recalca la inclusión en candidaturas electorales de personas condenadas por delitos relacionados con la banda terrorista, mencionando al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA y por "enaltecimiento" del terrorismo.

Asimismo, Vox argumenta que el respaldo parlamentario de EH Bildu al Gobierno ha supuesto "concesiones políticas" que, a su juicio, "afectan a la unidad nacional y a los derechos de las víctimas del terrorismo".

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En este sentido, Vox defiende la "necesidad" de aplicar la legislación vigente para excluir de las instituciones a formaciones que, según sostiene el texto, "mantienen vínculos con el entorno de ETA".