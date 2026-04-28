San Sebastián Gastronomika rendirá homenaje a los 50 años de la nueva cocina vasca

San Sebastián, 28 abr (EFE).- San Sebastián Gastronomika, el decano de los grandes congresos gastronómicos, rendirá homenaje a los 50 años de la nueva cocina vasca en su 28 edición, en la que participarán los grandes protagonistas de aquella revolución, junto a figuras como Pierre Gagnaire, Michel Troisgros y Gastón Acurio.

Bajo el lema 'La chispa que prendió el fuego', el simposio que regresará al Palacio Kursaal del 5 al 7 de octubre mirará a uno de los movimientos que no solo cambió la cocina vasca sino que ayudó a reescribir la historia de la gastronomía española contemporánea.

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Los organizadores del congreso han anunciado este martes en un comunicado que entre los cocineros de referencia mundial que ya han confirmado su presencia figuran Gagnaire y Michel Troisgros, así como chefs que han reconocido abiertamente la influencia de la nueva cocina vasca en sus trayectorias, entre ellos Gastón Acurio, impulsor de la proyección internacional de la gastronomía peruana.

Junto a ellos estarán, por supuesto, los fundadores y quienes se incorporaron muy pronto a aquel movimiento que cambió para siempre la manera de entender la cocina en España: Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Tatus Fombellida, Ramón Roteta, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui e Hilario Arbelaitz.

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La mirada de San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country se posará también sobre la herencia y la influencia de la nueva cocina vasca en generaciones posteriores, con la participación de algunos de los cocineros más grandes que llegaron después y que encontraron en aquella revolución un camino abierto.

Habrá además un espacio destacado para recordar el papel fundamental de Luis Irizar, el 'maestro de maestros', figura imprescindible para comprender el origen, el fondo y la dimensión humana de todo aquello.

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La edición de este año contará además con reconocimientos de enorme simbolismo como el que se tributará a Martín Berasategui, quien ha cumplido medio siglo como cocinero consagrado y es capaz de maridar sus 12 estrellas Michelin con su gran dimensión popular.

El Gueridón de Oro recaerá en Luis Gutiérrez, responsable de 'The Wine Advocate' en España, por su decisiva contribución a cambiar la historia reciente del vino español.

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Por su parte, el Premio Pau Albornà i Torras será para la periodista ruso-estadounidense Anya von Bremzen, una de las grandes divulgadoras internacionales de la cocina española.

La tradición y el mar seguirán siendo otros de los grandes territorios de Gastronomika, que en esta edición diseñará un programa de ponencias y actividades para propiciar un encuentro mundial del bacalao.

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El escenario alternativo dedicado a las tabernas evolucionará a partir de esta edición hacia un formato más experiencial y pasará a llamarse Tabernas y Parrillas. Su programación crecerá con degustaciones y propuestas formativas.

Entre ellas, destacará la presencia de los primos Aitor Arregi (Elkano) e Igor Arregi (Kaia-Kaipe), que estarán por primera vez juntos y desvelarán los secretos de su célebre rodaballo con parrilla en directo. EFE

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