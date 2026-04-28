Surne Bilbao, a ganar por siete puntos al PAOK para levantar su segundo título europeo

Bilbao, 28 abr (EFE).- El Surne Bilbao recibe al PAOK en el Bilbao Arena en la vuelta de la final de la Copa FIBA Europa con el objetivo de ganar por al menos siete puntos para remontar la derrota encajada la pasada semana en Salónica y levantar el segundo título continental de su historia.

El 79-73 registrado la pasada semana en el Palataki griego deja completamente abierto el desenlace de esta reedición de la final de la pasada temporada que, a diferencia de hace un año, se resolverá en un pabellón de Miribilla completamente abarrotado por cerca de diez mil aficionados.

PUBLICIDAD

De su capacidad para manejar la ansiedad que puede generarle ese factor cancha teóricamente favorable dependerán las opciones de éxito del equipo de Jaume Ponsarnau frente a un rival muy sólido que en semifinales defendió con éxito en Murcia un marcador curiosamente idéntico para dejar en la cuneta a los de Sito Alonso.

El base Breein Tyree y el escolta ex NBA Patrick Beverley, que firmaron 43 de los 79 puntos de los griegos en la ida, son las principales amenazas de un PAOK que por momentos tuvo contra las cuerdas a los 'hombres de negro', si bien en la recta final acabó pagando su dependencia de los exteriores y la capacidad de resistencia bilbaína.

PUBLICIDAD

La veteranía de Darrun Hilliard y el acierto de Justin Jaworski en un cuarto final espectacular apretaron la final hasta esa brecha final de seis puntos que el equipo vasco tratará de suturar añadiendo más piezas a la causa.

Una aportación que se espera además que sea clave de otros jugadores básicos en la pizarra de Ponsarnau como Hlinason o Pantzar, pero también de la unidad B, tanto desde los exteriores Frey, Normantas o Font como de los interiores Krampelj, Petrasek o Bagayoko.

PUBLICIDAD

La labor coral ha sido la clave de la notable temporada del Surne Bilbao, una nota que sube a excelente en Europa, y en ella confían el técnico catalán y una afición que anhela celebrar ese segundo título continental. Ponsarnau tiene a toda la plantilla disponible y deberá hacer un descarte para cumplir con los cinco cupos nacionales. En Grecia fue Lazarevic.

En caso de conseguir su objetivo el Surne Bilbao sería el primer equipo que repite éxito en un torneo que cumple su undécima edición y que dominan, con dos trofeos, las ligas de Italia (Venezia y Sassari) y Alemania (Fraport y Chemnitz). EFE

PUBLICIDAD

ibn/jmv/cmm