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La Seguridad Social paga 14.336,2 millones en las pensiones de abril, el 6 % más anual

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Madrid, 28 abr (EFE).- La Seguridad Social ha abonado 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas en la nómina de abril, que asciende a 14.336,2 millones de euros, un 6,07 % más que en abril de 2025, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social.

Del total de la nómina, tres cuartas partes (10.499,2 millones) corresponden a pensiones de jubilación, 2.281,9 millones a pensiones de viudedad, 1.331,6 millones para pensiones de incapacidad permanente, 185 millones destinados a pensiones de orfandad y 38,4 millones a prestaciones en favor de familiares.

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La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios de los pensionistas (6,6 millones de personas), se situó en 1.368,4 euros este mes, un 4,5 % más interanual.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general fue de 1.729,6 euros mensuales y la del régimen especial de trabajadores autónomos, de 1.058,5 euros.

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La pensión de viudedad alcanzó los 973,4 euros de media.

En los tres primeros meses de 2026 se registraron 96.612 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 12,7 % fueron jubilaciones demoradas voluntarias, casi dos puntos porcentuales más que el cierre de 2025 y 8 puntos más que en 2019.

Además, en abril 1,4 millones de pensiones contaban con el complemento para la reducción de la brecha de género (36,9 euros al mes por hijo), de las que el 75 % corresponden a mujeres que recibieron 76,92 euros de media. EFE

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