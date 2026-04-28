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El Parlamento insta a las autonomías a que disuelvan sus entes públicos inactivos

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Madrid, 28 abr (EFE).- La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado este martes a las comunidades autónomas a adoptar las medidas necesarias para disolver y liquidar las entidades del sector público que no tengan actividad o se encuentren en procesos de extinción en curso.

Esta medida forma parte de las propuestas de resolución del PP, PSOE y Vox que se han aprobado en la citada comisión parlamentaria, para su inclusión en el informe global del sector público autonómico correspondiente al ejercicio 2022.

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También se ha dado luz verde a otras propuestas, entre ellas instar a las comunidades autónomas a que establezcan un sistema de supervisión de sus entidades públicas para comprobar si siguen siendo necesarias.

Junto a ella, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado otras recomendaciones, como pedir a las comunidades que no lo hayan hecho, que cambien sus normas para definir los criterios de las entidades públicas.

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De esta forma, se quiere evitar que algunas entidades que son públicas queden fuera del control a la hora de rendir cuentas. EFE

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