Taylor: El talento del Panathinaikos es incuestionable pero no nos asusta ningún reto

Valencia, 27 abr (EFE).- El alero del Valencia Basket Kameron Taylor destacó el enorme talento que tiene el Panathinaikos, al que se miden a partir de este martes en los cuartos de final de la Euroliga, pero dijo confiar en la solidez del juego de su equipo y en la ayuda de la grada de Roig Arena, donde jugarán los dos primeros partidos.

"Individualmente son bastante talentosos, tienen cinco o seis MVP. Su talento es incuestionable", destacó en una rueda de prensa el jugador del conjunto valenciano.

"Nuestra confianza es alta, no tenemos miedo de ningún reto, al revés los afrontamos y estamos ilusionados", añadió.

El estadounidense dijo que esperan un partido "duro" y admitió el mayor bagaje del conjunto heleno en este tipo de encuentros. "Creo que la experiencia es un punto pero la fase regular que hemos hecho también lo es y creo que podemos hacer lo mismo", afirmó.

Además, Taylor señaló que jugar en casa los dos primeros encuentros de la serie "es súper importante". "Tenemos uno de los mejores registros locales, nuestra grada nos da una fuerza extra siempre y esperamos que nos la dé en esta serie", señaló. EFE