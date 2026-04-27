Espana agencias

Urtasun hace un llamamiento al PSOE y Junts para cerrar un acuerdo en prórroga de alquiler

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho este lunes un llamamiento al PSOE y a Junts para cerrar un acuerdo que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los alquileres, basado en establecer bonificaciones para los propietarios afectados y en una rebaja del IVA para los pequeños autónomos.

El también ministro de Cultura ha dicho, en rueda de prensa, que "ninguna de esas dos cuestiones, que son las que ha puesto Junts encima de la mesa, deberían ser un obstáculo" para que el decreto saliera adelante mañana.

"Yo quiero hacer hoy aquí un llamamiento, tanto a Junts como al Partido Socialista, a que hagamos posible esa convalidación mañana", ha reclamado.

Urtasun ha explicado que, si bien las bonificaciones fiscales no son el "modelo" fiscal de Sumar, están "dispuestos a transitarlas para hacer posible la prórroga".

Respecto a la reducción del IVA a los pequeños autónomos, ha apuntado que no solo es algo en lo que Sumar está "de acuerdo", sino que además deriva de la transposición de una directiva comunitaria. EFE

Últimas Noticias

Frieda Bühner, máxima anotadora en liga del Estudiantes, se marcha a la WNBA

Infobae

Condenado a 23 años por asesinar a su pareja con un martillo en Navidad de 2022 en Soria

Infobae

El tribunal ve "injustificada" una investigación contra la jueza de la dana y su marido

Infobae

Recibe el alta hospitalaria el niño de 3 años que cayó a un pozo en Turleque (Toledo)

Infobae

La UCO no duda de los pagos de Aldama a Ábalos y Koldo: Necesitaba "engrasar la máquina"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

ECONOMÍA

España enviará el jueves a Bruselas su informe fiscal y retrasa la actualización de previsiones hasta junio por la guerra en Oriente Medio

España enviará el jueves a Bruselas su informe fiscal y retrasa la actualización de previsiones hasta junio por la guerra en Oriente Medio

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”