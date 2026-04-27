Urtasun hace un llamamiento al PSOE y Junts para cerrar un acuerdo en prórroga de alquiler

Madrid, 27 abr (EFE).- El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho este lunes un llamamiento al PSOE y a Junts para cerrar un acuerdo que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los alquileres, basado en establecer bonificaciones para los propietarios afectados y en una rebaja del IVA para los pequeños autónomos.

El también ministro de Cultura ha dicho, en rueda de prensa, que "ninguna de esas dos cuestiones, que son las que ha puesto Junts encima de la mesa, deberían ser un obstáculo" para que el decreto saliera adelante mañana.

"Yo quiero hacer hoy aquí un llamamiento, tanto a Junts como al Partido Socialista, a que hagamos posible esa convalidación mañana", ha reclamado.

Urtasun ha explicado que, si bien las bonificaciones fiscales no son el "modelo" fiscal de Sumar, están "dispuestos a transitarlas para hacer posible la prórroga".

Respecto a la reducción del IVA a los pequeños autónomos, ha apuntado que no solo es algo en lo que Sumar está "de acuerdo", sino que además deriva de la transposición de una directiva comunitaria. EFE