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Frieda Bühner, máxima anotadora en liga del Estudiantes, se marcha a la WNBA

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Madrid, 27 abr (EFE).- La interior alemana Frieda Bühner, máxima anotadora en la historia del Estudiantes en la Liga Femenina Endesa, abandonará el club madrileño al final de la presente temporada para incorporarse a la plantilla de las Portland Fire de la WNBA, la liga estadounidense.

La jugadora de 21 años abandona el equipo tras dos temporadas, en las que se ha convertido en la máxima artillera del Movistar Estudiantes en la máxima categoría femenina, con un total de 1.165 puntos, 713 logrados esta misma campaña.

Por ello, el club madrileño le ha agradecido su desempeño en un sentido comunicado publicado en su web, en el que le ha deseado suerte en el futuro y le ha dejado las puertas del equipo abiertas para el futuro.

"Más allá de los números, Frieda se lleva el cariño de toda la familia estudiantil. Su trabajo, compromiso y forma de ser han dejado una marca muy especial en el equipo y en la afición. Desde Movistar Estudiantes queremos darte las gracias, Frieda, por cada esfuerzo, por cada paso adelante y por cada momento compartido. Ha sido un orgullo acompañarte en tu crecimiento y verte brillar con nuestra camiseta", dice el comunicado.

El Movistar Estudiantes es actualmente undécimo en la Liga Endesa con un balance de 12 victorias y 18 derrotas.

"Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, tanto dentro como fuera de la pista. Aquí siempre tendrás tu casa. Siempre serás una Women in Black, Frieda", finalizó. EFE

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