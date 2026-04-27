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Recibe el alta hospitalaria el niño de 3 años que cayó a un pozo en Turleque (Toledo)

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Toledo, 27 abr (EFE).- El niño de 3 años que cayó a un pozo de 15 metros de profundidad en Turleque (Toledo) y que fue rescatado por los bomberos ya ha recibido el alta hospitalaria.

Fuentes del Hospital Universitario de Toledo han informado este lunes a EFE de que el niño, que estaba ingresado desde el 18 de abril, ya ha recibido el alta médica.

El accidente se produjo al mediodía del sábado 18 de abril en una finca de la calle Cristo, entre Turleque y Tembleque.

Los bomberos de Villacañas tuvieron que llevar a cabo un complejo rescate para sacar al menor de una profundidad de 15 metros. EFE

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