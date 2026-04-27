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El tribunal ve "injustificada" una investigación contra la jueza de la dana y su marido

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València, 27 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado una querella contra la jueza de la dana y su marido por varios supuestos delitos al considerar "totalmente prospectiva e injustificada" una investigación de los mismos.

Así consta en un auto remitido por el TSJCV en el que desestima el recurso de súplica presentado por el letrado Rubén Gisbert contra la anterior resolución del mismo TSJ que ya desestimó esta querella contra la jueza por los supuestos delitos de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, indebida aplicación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación judicial, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

En concreto, sobre la supuesta participación de la pareja de la jueza -también juez- en la causa dice que "en todo caso quien aparece dirigiendo el acto es de forma clara la Magistrada titular, siendo esa supuesta participación de su pareja puramente accesoria, como la que pudiera llevar cualquier otro funcionario presente en el acto con el fin de servir de apoyo a quien actúa públicamente como la autoridad que dirige la práctica de una diligencia previamente acordada por ella".

Añade no obstante que "esa participación, en su caso, podrá llegar a constituir algún tipo de irregularidad procesal, o fundar algún tipo de responsabilidad disciplinaria, pero en ningún caso llegará a constituir el delito imputado". EFE

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