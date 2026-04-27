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Condenado a 23 años por asesinar a su pareja con un martillo en Navidad de 2022 en Soria

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Soria, 27 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a 23 años de cárcel, 22 de ellos por asesinato con alevosía y uno por daños, a un hombre juzgado por matar a su pareja de ocho golpes en la cabeza con un martillo metálico en Matamala de Almazán (Soria) en Navidad de 2022.

La sentencia de la jueza llega una semana después de que el jurado popular emitiera el veredicto unánime de culpabilidad por los hechos probados de asesinato con alevosía, con agravantes de género y parentesco, y daños, en este caso originados por un incendio causado en la vivienda de la víctima. EFE

aal/erbq/jlg

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