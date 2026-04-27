La DGT alerta del aumento de los delitos contra la seguridad vial por velocidad excesiva

Madrid, 27 abr (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta del aumento progresivo de los delitos contra la seguridad vial por velocidad excesiva que pone de manifiesto la persistencia de conductas "especialmente graves" y la conveniencia de revisar la normativa actual para que resulte más disuasoria.

Así se recoge en un comunicado difundido este jueves en el que Tráfico presenta los resultados de la última campaña de control de velocidad en carretera, desarrollada entre el 13 y el 19 de abril, durante la cual 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, una cifra que duplica la de la anterior campaña.

El artículo 379.1 del Código Penal tipifica como delito superar en más de 60 km/h los límites de velocidad en vía urbana o más de 80 km/h en vía interurbana, lo que conlleva penas de prisión de 3 a 6 meses, multas, trabajos comunitarios y la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.

Durante la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 3.537 puntos de control y verificaron la velocidad de 1.256.540 vehículos, 235.237 más respecto a la última campaña, realizada en agosto de 2025.

Del total de vehículos controlados, 78.045 conductores (un 6,2 %) fueron denunciados por superar los límites de velocidad, un porcentaje que se mantiene estable en las últimas campañas.

Más de la mitad de las infracciones se registraron en autopistas y autovías, con 41.772 conductores denunciados, que representan el 53,5 % del total, mientras que el 43,8 % correspondió a carreteras convencionales (34.215 denuncias). En travesías se formularon 2.058 denuncias (2,6 %).

Esta distribución, según la DGT, confirma el desplazamiento de la mayoría de las infracciones hacia las vías rápidas observado en campañas anteriores.

Tráfico lamenta que "el exceso de velocidad continúa siendo un comportamiento extendido entre los conductores" a pesar de que respetar los límites establecidos "es una de las medidas más eficaces para reducir la siniestralidad".

Recuerda que desde el pasado jueves está en marcha el teléfono 018, un servicio gratuito, confidencial y con cobertura nacional que pueden utilizar tanto las víctimas directas de un siniestro vial como sus familiares o allegados.

Ofrece información personalizada sobre recursos psicológicos, sociales, legales o sanitarios que pueden ser necesarios en la fase posterior al siniestro y está atendido por trabajadores sociales, psicólogos y abogados los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas. EFE