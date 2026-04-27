Exjefe de bomberos de Valencia: la UME estuvo operativa en la dana "desde el principio"

Madrid, 27 abr (EFE).- El exjefe de bomberos durante la dana de Valencia, José Miguel Basset, ha afirmado este lunes en el Congreso de los Diputados que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo operativa "desde el principio" durante la tragedia del 29 de octubre de 2024, de una magnitud "exageradamente brutal".

Quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ya retirado, ha sido interrogado hoy por la Comisión que investiga las circunstancias de la catástrofe, en la que fallecieron 230 personas.

Basset, cuyo testimonio se considera clave para esclarecer la cadena de mando y las decisiones tomadas durante la emergencia, ya se personó como testigo en dos ocasiones ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa en el juzgado de Catarroja. (Valencia).

En su intervención hoy, el exjefe de bomberos ha aludido a la actuación de la UME, cuya rapidez en la emergencia ha sido muy cuestionada, y ha desmentido que este operativo no llegara a tiempo a zonas afectadas, algo que había indicado públicamente el ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Basset hoy ha asegurado que la UME estuvo "disponible desde el principio, desde el minuto cero".

También ha señalado que "los mensajes" de la Agencia estatal de meteorología -Aemet- eran "muy alarmantes" aunque en otras ocasiones ese tipo de alertas se había quedado "en nada". En cambio, ese día "lo que cayó fue exageradamente brutal".

El cuerpo de bomberos registró "más de 3.500 avisos desde las 8.00 de la mañana del 29 a las 8.00 de la mañana del día 30", ha recordado.

Desmintiendo otros testimonios de altos cargos ante esta misma comisión, que relataron que ese día comenzó "con normalidad", Basset ha declarado hoy que la jornada del 29 de octubre de 2024 fue "excepcional" y que "de normal no tenía nada".

No ha podido explicar, sin embargo, por qué no se actuó antes. "¿Se nos tenía que haber avisado antes? Todo es relativo". "Sí es cierto que en otras ocasiones, ante episodios que podían desembocar en una situación peligrosa, sí se han hecho reuniones previas".

Sobre la demora en el envío del mensaje de alerta Es-Alert, ha explicado que él propuso al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, un texto para redactar el mensaje sobre las 18:15 horas, aunque "desconoce el circuito" que siguió esa sugerencia.

"Desde que se lanza esa propuesta" él deja de tener responsabilidad, ha aclarado, ya que el Es-alert no se envió hasta las 20.11 horas.

También ha indicado que si bien el "primer episodio" se produjo sobre las 11 horas, cuando habló con el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, para él hubo un "un punto que marca un antes y un después", al recibir la llamada del alcalde de Utiel (Ricardo Gabaldón) a las 14.30 horas, "solicitando ayuda" y pidiendo "no solo que vaya, sino que envíe a la UME".

En otro punto de su intervención, Basset ha rechazado las acusaciones del exsecretario autonómico de Emergencias durante la noche de la dana, Emilio Argüeso, que lo ha responsabilizado de la retirada de los bomberos que vigilaban el cauce del barranco del Poyo.

"Lo que dice es absolutamente falso. En ningún momento tuve conocimiento de esas movilizaciones y retirada. Si yo hubiera tenido esta información de ese calibre, lo habría puesto sobre la mesa como algo prioritario. Es totalmente falso", ha aclarado. EFE

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