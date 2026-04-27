Docentes y ciudadanos podrán apuntarse a un curso gratuito de Educación sobre los eclipses

Madrid, 27 abr (EFE).- Docentes y ciudadanos podrán apuntarse a un curso gratuito que ofrecerá el Ministerio de Educación sobre lo que suponen los próximos eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028, que serán visibles desde España, además de poder hacer un seguimiento seguro de los mismos.

Con el nombre 'El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028', el curso, organizado junto al equipo de trabajo de Educación de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica Internacional, será masivo, abierto y en línea y profundizará en el conocimiento del Sol y ayudará a comprender la dinámica del sistema Sol-Tierra-Luna de manera práctica e intuitiva.

Los contenidos se estructurarán en cinco semanas, tendrán una duración total de 30 horas y ofrecerán indicaciones para aprender a observar los eclipses de forma segura y transmitirlo al alumnado.

Además, explorará la dimensión histórica y cultural de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad y ayudará a prepararse específicamente para los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028.

Aunque va dirigido al profesorado, cualquier ciudadano puede inscribirse en este curso que tendrá vídeos con conceptos teóricos y prácticos explicados de forma accesible, así como talleres y propuestas de actividades diseñadas para distintos niveles educativos, desde educación Primaria hasta Bachillerato.

Se trata de acercar la ciencia a las aulas, han señalado en una nota de prensa las coordinadoras de la formación, la astrofísica divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinadora principal del equipo NAEC-España, Nayra Rodríguez Eugenio, y la investigadora astrofísica y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, Alba Aller Egea.

El eclipse total de Sol de agosto de 2026 cruzará la península ibérica de oeste a este; el total de 2027 será visible en el extremo sur de España durante varios minutos, y el anular de 2028 completará este trío único.

Estos eclipses serán, además, visibles como parciales desde toda la geografía española.

La inscripción está abierta en la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) desde este lunes y hasta el 23 de mayo, y el desarrollo del curso será del 5 mayo al 12 junio. EFE