Sin heridos en el accidente de una avioneta en la maniobra de aterrizaje en La Rioja

Logroño, 26 abr (EFE).- Una avioneta ha sufrido un accidente este domingo al realizar la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Agoncillo-Logroño, pilotada por una alumna, quien ha resultado ilesa, pero ha sido traslada al Hospital Universitario San Pedro de Logroño por su estado de nerviosismo, ha detallado el SOS Rioja en su red X.

El suceso ha ocurrido hacia las 19:30 horas, cuando a la avioneta, al descender, se le ha roto el tren de aterrizaje.

Desde el aeropuerto de Agoncillo-Logroño se ha avisado al SOS y en el lugar del suceso estaban los Bomberos de esta instalación eeroportuaria y la Guardia Civil, que han indicado que se trataba de una alumna.

El SOS Rioja ha afirmado que no han sido necesarios más medios, aunque, al final, se ha enviado un recurso de emergencia del Servicio Riojano de Salud por el estado de nerviosismo de la piloto. EFE