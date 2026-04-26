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El austriaco Wiesberger arrebata a Adrián Otaegui el triunfo en China

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Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El jugador austriaco Bernd Wiesberger se adjudicó este domingo el Abierto de China de golf, del DP World Tour, tras imponerse al español Adrián Otaegui, quien no pudo lograr su primer título desde que pasó a competir por Emiratos Árabes Unidos (EAU) en diciembre de 2024.

Wiesberg, de 40 años y 370 del mundo, fraguó su victoria en la segunda parte de la última ronda, en la que remontó a Otaegui tres golpes de diferencia para coronarse con un total de -19, por -16 del español.

Es el noveno triunfo del austriaco en el circuito europeo, donde no subía a lo más alto del podio desde mayo de 2021 en Dinamarca.

Después de estrenar su palmarés en 2012 en Corea del Sur, sus triunfos más destacados los obtuvo en 2019, cuando se impuso en el Abierto de Italia y en el de Escocia, lo que le llevó a ser el 21 en el ránking mundial y a formar parte del equipo europeo de la Copa Ryder dos años después.

Wiesberger afrontó la última vuelta en el Enhance Anting Golf Club de Shanghái en segunda posición a un golpe de Otaegui, con quien mantuvo la pugna por la victoria hasta el último hoyo.

Gracias a dos ‘birdies’ en los primeros cuatro hoyos, el español logró ampliar la brecha, que se tradujo en tres golpes de diferencia a mitad del recorrido. Pero con todo a favor, el austriaco se creció y el español no supo conservar su renta.

Un golpe magistral desde fuera del ‘green’ y dos ‘putts’ largos embocados auparon a Wiesberger, quien a falta de cinco hoyos, que se situó colíder con el español, lastrado por un ‘bogey’ en el duodécimo.

Otaegui volvió a pinchar en el 16 tras mandar la bola al búnker, lo que aprovechó el austriaco para ponerse por delante con un golpe de diferencia a falta de dos hoyos.

El español llegó con opciones al último, pero la presión le pasó factura. De salida, envió la bola a los árboles, de ahí la condujo al lado de una piedra y en su tercer golpe, al agua, por lo que tuvo que droparla y acabó el torneo con un doble 'bogey', por lo que la diferencia final se amplió a tres golpes.

Otaegui, nacido en San Sebastián, de 33 años y 303 del mundo, perseguía su sexto título, que hubiese sido además el primero desde que decidió cambiar de nacionalidad deportiva y representar en todas las competiciones a EAU, país donde reside desde 2011.

En tercera posición en el Volvo China Open quedó el sueco Mikael Lindberg, con -14, por delante el sudafricano Shaun Norris, con -13.

El madrileño Alejandro del Rey, líder en la primera jornada con récord del campo y quien afrontó la última ronda a cinco golpes de la cabeza, tuvo una mala jornada y acabó octavo con -10.

Por detrás, quedaron Ángel Hidalgo y Quim Vidal, con -7; Rafa Cabrera Bello (-6) y Ángel Ayora (-5), quien tampoco tuvo una buena actuación en el cierre del torneo al hacer tres golpes por encima del par. EFE

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