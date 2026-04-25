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Giráldez: "Aspas no está para jugar 90 minutos, tenemos que cuidarlo"

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Vigo, 25 abr (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, afirmó este sábado que el celtismo debe acostumbrarse a que su capitán, Iago Aspas, no dispute tantos partidos como titular porque, con 38 años, ya no está para jugar “90 minutos”.

“A mí se me han hecho cortos todos los partidos que he visto jugar a Iago. Estaría viéndolo jugar todos los días y a todas las horas, pero nos toca gestionar las cargas de un jugador que está cerca de cumplir 39 años, que tiene muchísimos partidos encima y muchísima responsabilidad en sus piernas”, explicó.

En la rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica, el técnico recordó que el internacional español “viene de un pequeño parón" porque ha tenido una lesión "en una zona en la que ya había tenido alguna rotura”.

“Tenemos que cuidarlo porque lo necesitamos en estos seis partidos. Entre todos tenemos que cuidarlo, hay que ir asumiendo el rol que él tiene que ir adquiriendo y que, creo, que Iago ya ha adquirido mejor que todos los demás, entre los que me incluyo”, expuso.

En este sentido, Giráldez dijo que su prioridad es que los minutos de Aspas “sean de calidad” porque en ataque sigue siendo un futbolista determinante, y eso pasa, a su entender, por reservarlo para las segundas partes.

“Es una realidad que hoy en día los inicios de los partidos son hiperfisicos, están más cerca de situaciones de duelo, de pares, en las que hay muchísimo menos tiempo. Y ahí, probablemente, Iago va a tener menos incidencia en el juego. Por eso muchas veces preferimos reservarlo para los minutos en los que él es determinante”, incidió.

Aspas, que todavía no ha desvelado si alargará una temporada más su carrera profesional, no es titular desde el pasado 12 de marzo ante el Olympique de Lyon en la Liga Europa. El pasado miércoles, además, solo disputó diez minutos ante el FC Barcelona.

“La realidad es que Iago no está para jugar 90 minutos. Eso no significa que esté impedido o que no pueda jugar. Él está haciendo un esfuerzo para poder estar disponible con las pequeñas molestias que tiene en esa zona de los gemelos o el tendón de Aquiles”, subrayó.

Giráldez tiene claro que “a veces” puede ser injusto con los minutos que le está ofreciendo al capitán celeste, pero su obsesión es “cuidarlo” porque lo necesitan fresco.

“Tenemos que gestionar su carga para que, como ha pasado este año, solo se haya perdido un partido por lesión. Lo que queremos es que no dé calidad y así nos lo está dando”, sentenciando. EFE

dmg/jap

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