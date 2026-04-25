El Valencia no aprovecha sus ocasiones y se llega al descanso con empate (0-0)

Valencia, 25 abr (EFE).- El Valencia y el Girona firmaron un primer tiempo sin goles en Mestalla, en el que los locales disfrutaron, sin acierto, de las únicas ocasiones de peligro, en una de las cuales el argentino Lucas Beltrán estrelló un balón en el poste en el minuto 18. EFE
(foto)
Últimas Noticias
Cotrina logra el apoyo del 88,2 % a su comisión ejecutiva integradora en el PSOE extremeño
El Sanse tumba al Egara en los 'shoot-out' y desafiará al Club de Campo en la final
Cobolli acaba con la resistencia de Carabelli
Sánchez Cotrina integra en la Ejecutiva Regional del PSOE extremeño a los cuatro precandidatos a las primarias
Cubarsí: "Ha sido un partido clave para poner de cara la Liga"
MÁS NOTICIAS