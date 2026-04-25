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El Valencia no aprovecha sus ocasiones y se llega al descanso con empate (0-0)

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Valencia, 25 abr (EFE).- El Valencia y el Girona firmaron un primer tiempo sin goles en Mestalla, en el que los locales disfrutaron, sin acierto, de las únicas ocasiones de peligro, en una de las cuales el argentino Lucas Beltrán estrelló un balón en el poste en el minuto 18. EFE

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