Boyé y Muriqi se citan en Mendizorroza en el Alavés-Mallorca

Vitoria, 25 abr (EFE).- Los goleadores del Deportivo Alavés y el Mallorca, Lucas Boyé y Vedat Muriqi acapararán todos los focos en la cita de Mendizorroza.
El conjunto vitoriano recupera a Carles Aleñá, Pablo Ibáñez y Abde Rebbach en su ‘once’ inicial.
El técnico visitante, Demichelis, por su parte, contará con David López y Jan Virgili como novedades en el club bermellón.
Alineaciones confirmadas:
Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Aleñá; Toni Martínez y Boyé.
Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, López, Mascarell, Mojica; Samu, Torre, S. Darder; Virgili y Muriqi. EFE
jd-FC
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