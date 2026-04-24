Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas de Seguridad blindan la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez

En torno a 3.900 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran desplegados para velar por la seguridad y garantizar el buen desarrollo del Gran Premio de España de MotoGP, que se celebra este fin de semana en Jerez de la Frontera (Cádiz) y en la que se prevén medio millar de desplazamientos desde España y fuera del país.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los motoristas para que el resultado "sea un éxito de todos", al tiempo que ha especificado que "las carreteras no son un circuito y se deben respetar escrupulosamente las normas de circulación", tarea en la que "pondrá especial empeño" la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

En una nota, la Delegación de Gobierno ha indicado que el grueso del dispositivo de seguridad para el Gran Premio, así como la dirección del mismo en el circuito corresponde a la Guardia Civil, con cerca de 3.000 agentes en total, 1.900 en la zona de influencia directa del evento, 600 en localidades aledañas como Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Barca de la Florida o Chipiona, y otros 450 de la Agrupación de Tráfico en comunidades y provincias próximas.

En el circuito y su entorno próximo, se desplegarán 16 especialidades diferentes con 22 capacidades operativas, comociberpatrullajes, capacidades antiterroristas, dron y antidron o vigilancia del subsuelo, y contarán con agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa, de la Gendarmería Nacional francesa y de una representación de Senegal para facilitar la atención a ciudadanos de otras nacionalidades e identificar buenas prácticas en materia de seguridad.

"Estamos ante un dispositivo que se va reforzando y mejorando con la experiencia de las ediciones anteriores, de ahí que este año cuente con novedades destinadas a evitar actos ilícitos y garantizar la seguridad de quienes realmente vienen a disfrutarlo", ha puntualizado Pedro Fernández, referenciando alguna de las novedades tecnológicas implantadas, como la posibilidad de formular denuncias desde dispositivos móviles o tablets para delitos menores o no complejos.

Así, se podrán denunciar hurtos leves o daños, delitos que requieran cierta urgencia en su comunicación, como sustracción de vehículos, documentación o tarjetas bancarias, o incidentes ya finalizados de escasa entidad en los que no exista intervención urgente en curso.

Otra de las novedades es la incorporación de la tecnología satelital Starlink para garantizar las comunicaciones ante posibles fallos del sistema convencional.

En esta edición el despliegue de efectivos se ha adelantado al lunes 20 y se ha reforzado la presencia de unidades con alta capacidad de movilidad para una respuesta más rápida ante las incidencias.

Al igual que en años anteriores, se ha establecido una reserva del espacio aéreo y prohibido el vuelo no autorizado de aeronaves, tareas en las que trabajará el Equipo Pegaso, y se ha instalado una oficina de denuncias activa las 24 horas para atender, informar y ayudar a víctimas de violencia machista o acoso sexual, compuesto por mujeres pertenecientes a la Guardia Civil y especialistas en la materia.

CONTROL EN CARRETERAS DE DGT

En cuanto al control en las carreteras, Fernández ha explicado que las medidas especiales de vigilancia en las principales vías están activas desde el jueves en previsión de los desplazamientos para asistir a los entrenamientos previos, y continuarán durante todo el fin de semana.

El dispositivo de seguridad para el circuito y sus inmediaciones cuenta con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, más de 50 funcionarios de la DGT y técnicos de instalación y mantenimiento de medidas especiales, cuyas tareas se complementan con la vigilancia desde el aire en las rutas más transitadas por los aficionados que se desplacen a Jerez.

Además, se han establecido "puntos especiales de vigilancia" de la Agrupación de Tráfico en un perímetro más amplio en diferentes puntos de Andalucía, Ciudad Real y Badajoz, dotado con otros 450 agentes. Velarán por la seguridad de todos los usuarios de las carreteras, evitando conductas de riesgo, como la no utilización de casco y cinturón de seguridad, excesos de velocidad, consumo de alcohol o drogas o adelantamientos antirreglamentarios.

Todos estos mensajes se transmitirán a través de paneles de información variable y cámaras de circuito de televisión portátiles, paneles luminosos fijos para informar de las incidencias o indicaciones relativas a la circulación porque, como ha enfatizado Fernández, "se trata de un evento deportivo destinado al disfrute y debemos evitar cualquier comportamiento que suponga un riesgo para sí o para los demás".

En la zona de influencia de la celebración del circuito se realizarán tareas de vigilancia y regulación de la circulación desde el aire, contando para ello con helicópteros y drones, imágenes a las que se sumarán las de las cámaras de circuito cerrado de televisión.

Se desarrollarán vuelos de vigilancia nocturnos y denuncia de todo tipo de infracciones, incluida velocidad, mediante grabación de imágenes.

También se establecerán puntos de vigilancia en periodos de mañana, tarde y noche para garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos, unido a un incremento de los controles de alcohol y drogas en las inmediaciones del circuito.

En cuanto a la Policía Nacional, está previsto que se empleen más de 835 efectivos, en coordinación con las policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar, para atender la presencia de aficionados en los cascos urbanos de las ciudades, donde se procederá a abrir parcial y temporalmente algunas calles para la presencia de moteros, contribuyendo con ello al comercio local y al control de las molestias.

Desde hace varias semanas se ha reforzado la presencia de efectivos de la Policía Nacional en estos municipios para asegurar la seguridad ciudadana, prevenir la celebración de exhibiciones ilegales de motocicletas, evitar prácticas peligrosas en las calles y controlar el consumo de alcohol y drogas.

Durante los días de celebración del Gran Premio, utilizando medios propios de la comisaría de Jerez de la Frontera y refuerzos de unidades especiales, la actividad de la Policía Nacional se centrará en puntos críticos de gran concentración ya identificados, en línea con el actual nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, como son la avenida de Europa, Alcalde Álvaro Domecq, centro de la ciudad y Alameda Vieja.

El dispositivo se refuerza con la participación de otras brigadas especializadas, como Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Información y Policía Científica, cada una desarrollando sus funciones específicas.

SIMULACRO DE OBJETO SOSPECHOSO

Para comprobar las capacidades de reacción y coordinación entre todos los actores implicados en el dispositivo y de sus medios, el delegado ha informado que este jueves por la tarde se va a desarrollar un simulacro de amenaza en las inmediaciones del circuito.

Se trata de un ejercicio práctico de carácter policial para la localización de un objeto sospechoso que va a desencadenar una respuesta coordinada entre todos los actores implicados en la seguridad del Gran Premio.

Será en las inmediaciones de la Puerta 1 del circuito y afectará a las vías próximas en un perímetro reactivo de 45 minutos de desplazamiento.

El Centro de Coordinación Operativa (Cecor) coordinará y dirija el ejercicio, teniendo un papel determinante el uso de la app Alertcops, valorando la amenaza, enviando a la zona patrullas con capacidad desactivación de explosivos y de seguridad ciudadana, analizando todas las rutas de escape del posible terrorista desde el punto de conflicto para evitar o impedir la huida del vehículo.