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Seopan: hay que invertir 400.000 millones en conservar y crear infraestructuras en 10 años

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Madrid, 24 abr (EFE).- Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, calcula que habría que invertir 400.000 millones de euros en la próxima década para conservar, mantener y crear nuevas infraestructuras en España.

En el IV Foro Infraestructuras de El Economista, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha afirmado este viernes que España todavía arrastra las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y del posterior proceso de ajuste fiscal que implicó una reducción histórica de la inversión pública.

Un retroceso, ha asegurado, que ha hecho que el peso de la inversión pública en infraestructuras sobre el PIB se haya reducido y que España esté en posiciones rezagadas de la Unión Europea en términos de ratio de inversión pública por superficie y población.

Durante décadas, ha explicado, España ha sido un referente internacional por la calidad y extensión de sus redes de infraestructuras de transporte hidráulicas, sin embargo, esa posición se viene enfrentando a un riesgo creciente de insuficiencia inversora para realizar las infraestructuras que el país necesita y mantener las existentes, ha alertado.

Ha recordado el importante efecto multiplicador de la inversión pública, ya que cada euro invertido en obra civil genera tres euros en el PIB, cada empleo directo crea casi tres en el empleo total y cada euro recaudado produce más del doble en ingresos públicos.

En la conservación y mantenimiento del 'stock' de capital público en infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas, cree que se deberían dedicar más de 127.000 millones durante la próxima década para cumplir los umbrales de calidad técnicos y para resolver el déficit acumulado de inversiones, que Seopan estima en unos 7.000 millones.

En el de mantenimiento ferroviario existe la necesidad de restituir los niveles de confort al nuevo escenario de circulación en las líneas de alta velocidad, hay que realizar también la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y terminar la del Madrid-Sevilla; y todo ello requiere un incremento de los recursos, ha destacado.

En este sentido, ha rechazado la continua restricción de la inversión pública y la falta también de actualización de una normativa ya desfasada en el siglo pasado.

Esta situación, ha añadido, quizá ha ido alejando el verdadero propósito de su actividad, que es ofrecer a los ciudadanos infraestructuras de calidad que impulsen su bienestar; así como la productividad y la competitividad del país. EFE

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