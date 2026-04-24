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Testigos confirman audios de una reunión de Leire Díez en la que se habló de buscar información contra la UCO y Fiscalía

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Dos personas que asistieron a una reunión con el empresario Alejandro Hamlyn y a la que se sumó la exmilitante del PSOE Leire Díez han asegurado este viernes ante el juez que los audios difundidos sobre ese encuentro se corresponden con lo que allí escucharon respecto a recopilar información contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía.

Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, los testigos han declarado que recuerdan el contenido de los audios y vídeos que han podido ver publicados en medios de comunicación.

En la reunión, que tuvo lugar en el despacho del abogado Jacobo Teijelo y a la que Hamlyn asistió por videoconferencia desde Dubái (Emiratos), el empresario se ofreció a facilitar información y Díez habló de favores judiciales a cambio de la misma, de acuerdo con esos audios, si bien los dos después negaron esos extremos.

Los testigos han indicado que Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado, estaban en el despacho del abogado pero no se incorporaron a la reunión hasta que no se habló de presuntas irregularidades policiales, cuando les habrían invitado a entrar.

Y han detallado que la reunión fue porque Hamlyn quería consejos para su estrategia jurídica en una causa judicial, como negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, según las mismas fuentes.

En esta causa, el juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por supuestas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.

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