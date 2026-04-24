El Gobierno, tranquilo ante EE.UU., recuerda que el Tratado OTAN impide expulsar a España

Madrid, 24 abr (EFE).- El Gobierno ha expresado este viernes su total tranquilidad ante la posibilidad de que Estados Unidos baraje expulsar a España de la OTAN porque asegura que el Tratado de la Alianza no lo permite y porque, además, su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda.

La posibilidad de que la administración de Donald Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según ha informado Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

Ha sido el propio Sánchez quien, en declaraciones a los periodistas en Nicosia, donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, ha restado importancia a este asunto.

El presidente del Gobierno ha lanzado un primer mensaje de tranquilidad y ha considerado que "no hay debate" porque es un socio leal, cumple con sus obligaciones y colabora con sus aliados, "pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

Además, ha recalcado que el Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales.

En ese mensaje de tranquilidad han incidido a EFE fuentes del Gobierno, que han recalcado que no hay ninguna preocupación porque no se trata de una posición oficial y porque el texto del Tratado de la OTAN no ampara la posibilidad de expulsar a uno de sus miembros.

Recuerdan estas fuentes que no es la primera vez que desde la administración estadounidense hay alguna declaración en la que se haya planteado la salida de España de la Alianza.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado mes de octubre sugirió esa expulsión al entender que España no cumple los compromisos de gasto en defensa.

Unas declaraciones tras la polémica por el hecho de que Sánchez, en la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado en La Haya, fuera el único líder de la Alianza que se negara a comprometerse a alcanzar un gasto en defensa del 5 % del PIB de su país.

Ante esas palabras de Trump, el Gobierno dijo estar muy tranquilo y subrayó que España cumple con sus objetivos de capacidad en la OTAN tanto como Estados Unidos.

En ese argumento ha vuelto a insistir el Ejecutivo este jueves ante ese supuesto correo interno del Pentágono por la posición de España ante el ataque de Estados Unidos a Irán, que el presidente del Gobierno ha considerado que no respeta el derecho internacional.

Además, España no dio permiso a Estados Unidos para utilizar las bases que tiene este país en Rota y Morón, en las operaciones de ataque a Irán.

Si se cumplen las previsiones de sus respectivas agendas, Sánchez y Trump coincidirán dentro de dos meses y medio en Turquía, ya que su capital, Ankara albergará la cumbre anual de la Alianza los días 6 y 7 de julio. EFE