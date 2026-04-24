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El Burgos quiere amarrar la promoción en el Plantío ante un Dépor que mira al ascenso

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Burgos/A Coruña, 24 abr (EFE).- El enfrentamiento entre Burgos y Deportivo, este sábado en El Plantío, llega cuando restan seis jornadas para el final de una liga en la que los locales quieren amarrar cuanto antes un puesto de promoción antes de pantearse el reto del ascenso, que sí tienen a la mano los visitantes, segundos en la tabla.

El objetivo es el mismo, el ascenso a primera división, entre dos equipos separados por cuatro puntos, pero el Burgos (60) llega tras la derrota en Castellón en la última jornada (3-1), aunque con la confianza de una dinámica reciente positiva.

Su entrenador, Luis Miguel Ramis, ha garantizado que el equipo mantiene intacta su mentalidad competitiva y destacado la necesidad de gestionar bien los esfuerzos durante este tramo decisivo de la competición, frente a un un Deportivo (64) en alza, con capacidad para competir hasta el final.

"No se cae durante los partidos y tiene mucha calidad para hacer goles en los momentos finales", avisó Ramis.

Uno de los aspectos clave será el ambiente en las gradas: se espera el lleno en El Plantío en una jornada que además se celebra el Día Blanquinegro, y se prevé una gran afluencia de afición visitante.

Con seis jornadas aún por disputarse, y con la única baja de Lizancos para este compromiso, el Burgos mantiene intactas sus aspiraciones y no renuncia a pelear por objetivos ambiciosos y son conscientes de que ellos son su juez en esta temporada.

"Dependemos de nosotros mismos", ha subrayado Ramis, quien también dejó abierta la puerta a soñar con el ascenso porque no hay "nada que perder y mucho que ganar".

Por su parte, el Dépor encara un examen de altura en El Plantío, ante un equipo rocoso, difícil de superar. Será una prueba de fuego para el ataque blanquiazul, que estará liderado nuevamente por Yeremay Hernández, quien ya fue decisivo ante el Mirandés en su vuelta a la titularidad.

Los 11 goles que ha encajado el Burgos en su estadio son un aviso para el conjunto de Antonio Hidalgo. Separados por tan solo cuatro puntos en la tabla, el choque examina a dos candidatos al ascenso directo a LaLiga.

El Dépor llega lanzado tras encadenar siete jornadas sin perder, pero su rival no pierde en su estadio un partido liguero desde el 8 de diciembre -ante el Albacete por la mínima-. En juego también estará el ‘goal-average’ particular tras el empate sin goles en el duelo de Riazor.

Hidalgo medita dar continuidad al once que alineó el pasado lunes, con Riki y Mario Soriano en la zona de creación y el belga Lucas Noubi formando pareja con Loureiro en el centro del eje defensivo. Yeremay, tras dejar atrás su lesión de pubis, estará arropado por Luismi Cruz y el joven Nsongo en la línea de ataque.

Alineaciones probables

Burgos: Cantero, Buñuel, David González, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Appin, Curro y Fer Niño.

RC Deportivo: Álvaro Ferllo: Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Alti, Riki, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Nsongo.

Árbitro: Por designar

18:30 horas

Estadio Municipal de El Plantío. EFE

vfr/rjh-dmg/mr/og

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