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Acusado de atropellar mortalmente a un guardia civil en Pravia(Asturias) en 2023 se enfrenta a más de 23 años de prisión

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La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una condena de 23 años y medio de prisión para un hombre acusado de acabar con la vida de un guardia civil de tráfico en Pravia en abril de 2023. El procesado, que conducía un vehículo robado y carecía de carné, colisionó frontalmente contra la moto del agente mientras este escoltaba una prueba ciclista, tras haber intentado matar previamente a otra persona con un hacha.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos comenzaron sobre las 17.00 horas del 1 de abril de 2023 en una vivienda de Pravia. Tras una discusión, el acusado presuntamente golpeó con un hacha en la espalda al hombre que lo había acogido en su casa, mientras le profería frases como "de aquí no vas a salir vivo". La víctima logró huir y refugiarse en el coche de una vecina, cuya ventanilla fracturó el procesado con el arma antes de intentar golpear de nuevo al hombre en la cabeza, propósito que no logró al interponer la víctima su brazo. En el altercado también resultó herido un vecino que intentó desarmar al agresor.

Posteriormente, el procesado se dio a la fuga en un vehículo Renault Laguna sustraído a la primera víctima, a pesar de no haber obtenido nunca el permiso de conducir. El acusado se incorporó a la carretera AS-236, que se encontraba cerrada al tráfico con motivo de una prueba deportiva.

El Ministerio Fiscal sostiene que el hombre conducía a unos 90 km/h en un tramo limitado a 50 km/h, circulando en sentido contrario a la carrera y haciendo caso omiso a las indicaciones del personal de seguridad y de los agentes. Tras esquivar a varios efectivos, acabó colisionando frontalmente contra la motocicleta oficial del agente D. G. L., de 48 años, quien falleció en el acto.

Tras el choque, el procesado abandonó el lugar a pie sin auxiliar a la víctima, siendo localizado dos horas después en la ribera del río Nalón. En el momento de su detención, ofreció resistencia y causó lesiones leves a otros dos agentes.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de varios delitos, entre los que destacan homicidio en grado de tentativa, lesiones, robo de uso de vehículo, homicidio por imprudencia grave en concurso con conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y resistencia grave a la autoridad.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía interesa la prohibición de aproximarse a la víctima del hacha durante 12 años y la privación del derecho a conducir por un total de 12 años.

En concepto de responsabilidad civil, se solicita que el procesado, junto al Consorcio de Compensación de Seguros y la aseguradora, indemnice a la viuda del agente con más de 183.000 euros, a su hija con 144.000 euros, así como cantidades adicionales para el padre y los cuatro hermanos del fallecido. El acusado se encuentra actualmente en prisión provisional por estos hechos.

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