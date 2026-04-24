Martín Presa: "Me gustaría que Iñigo Pérez fuera el Cholo del Rayo"

Madrid, 24 abr (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró este viernes que le gustaría que su actual entrenador, Iñigo Pérez, "fuera el Cholo" del equipo vallecano, en alusión al técnico argentino Diego Pablo Simeone, que lleva casi quince años, desde 2011, dirigiendo al Atlético de Madrid.

El máximo dirigente del Rayo evitó especular con el futuro de Iñigo Pérez, del que ya han salido rumores que lo sitúan en el Villarreal, algo que el propio técnico tampoco ha valorado públicamente en sus últimas intervenciones.

"Estamos muy metidos en la competición y entiendo que la prensa tiene que dar noticias y que algunas pueden desestabilizar pero nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar”, dijo Presa, durante la presentación del X Torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque “Villa de Alalpardo”.

"La intención es que Iñigo siga. Me gustaría que fuera el Cholo del Rayo. Hemos apostado por él y eso queremos. Vamos a intentarlo”, comentó el presidente del equipo vallecano, que habló de las prioridades en este final de temporada.

"La Liga es fundamental pero si podemos ganar la Conference, claro que lo haremos. El Estrasburgo nos triplica en presupuesto y daremos todo, pero sin dejar la Liga”, concluyó. EFE