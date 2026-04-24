Rubén de la Barrera califica el choque en Anduva ante el Mirandés como una "opción de oro"

León, 24 abr (EFE).- El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, ha calificado en sala de prensa el choque del próximo domingo en Anduva ante el CD Mirandés como una "opción de oro" para mantener opciones de permanencia en LaLiga Hypermotion pese a ser el colista.

El técnico gallego ha querido poner en valor sus méritos, más en juegos y sensaciones que en puntos -cinco sobre 27-, en los nueve partidos en los que ha dirigido al equipo leonés en su segunda etapa, considerando que tienen un déficit de "entre siete y ocho puntos por los merecimientos", destacando en parámetros tanto defensivos, como ofensivos.

El único debe que pone a los suyos es la falta de "eficacia y finalización", lamentando las derrotas encajadas en el Reino de León frente al lider, Racing de Santander y en la última jornada frente al Córdoba, ambas por 1-2, encajando el tanto de la derrota en el tramo final.

"Se trata de generar ocasiones, pero sin precipitarse y atacar desde el orden y siendo coherentes, algo que no se dio y se perdieron puntos y quizá más adelante esos dos puntos se valorarían", aseguró.

Con respecto al rival, cree que, al igual que la Cultural, "ha merecido más, porque ha hecho muchas cosas bien sobre el campo y no tiene nada que ver el Mirandés de la primera vuelta con el de la segunda, mejorando mucho con el mercado invernal y la llegada de Javi Hernández o Unax -Del Cura- que, junto a Carlos Fernández, les dan mucha pólvora arriba", recalcó. EFE

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